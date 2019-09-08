Похолодание до +16°C придет в Красноярск в середине недели

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается переменчивая погода. Так, в понедельник, 9 сентября, будет солнечно. Столбики термометров днем поднимутся до +19...+21°C, вечером похолодает до +13°C. В утреннее время возможен туман.

«9 сентября в земледельческой зоне центральных и южных районов Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами сохранятся заморозки до 0,-2°», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 10 сентября, синоптики Gismeteo.ru прогнозируют теплую погоду — до +19°C. Осадков не ожидается.

В среду, 11 сентября, в Красноярск придет холодный атмосферный фронт — температура воздуха резко опустится до +15°C, начнутся дожди с грозами. До конца недели погода будет портиться — в субботу, 14 сентября, ожидается +7...+9°C.

Напомним, ранее синоптики красноярского Гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Красноярске в сентябре.