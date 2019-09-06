Красноярцы жалуются на нехватку лекарства дипроспан

Жители Красноярска жалуются на нехватку препарата дипроспан — в медицине это лекарство чаще всего используют для лечения болезней суставов и опорно-двигательного аппарата. По словам жителей, дипроспан очень трудно найти в аптеках, его скупают целыми партиями.

В краевом Минздраве корреспонденту Sibnovosti.ru объяснили, что данный препарат не входит в категорию льготных лекарств, поэтому в ведомстве его поставки в аптеки не контролируют. Препарат по-прежнему можно купить в некоторых розничных сетях, он также есть в стационарах.

В пресс-службе «Губернских аптек» объяснили, что дипроспан — это препарат бельгийского производства. Лекарство перестало поступать в продажу из-за перебоя у оптовиков. Его наличие в аптеках зависит исключительно от поставщика.