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Красноярцы жалуются на нехватку лекарства дипроспан

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Красноярск
16:20 6 Сентября 2019
красноярск, общество, лекарство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жители Красноярска жалуются на нехватку препарата дипроспан — в медицине это лекарство чаще всего используют для лечения болезней суставов и опорно-двигательного аппарата. По словам жителей, дипроспан очень трудно найти в аптеках, его скупают целыми партиями. 

В краевом Минздраве корреспонденту Sibnovosti.ru объяснили, что данный препарат не входит в категорию льготных лекарств, поэтому в ведомстве его поставки в аптеки не контролируют. Препарат по-прежнему можно купить в некоторых розничных сетях, он также есть в стационарах. 

В пресс-службе «Губернских аптек» объяснили, что дипроспан — это препарат бельгийского производства. Лекарство перестало поступать в продажу из-за перебоя у оптовиков. Его наличие в аптеках зависит исключительно от поставщика. 

«Раньше проблемы с поставками данного препарата тоже наблюдались. На данный момент он перестал поступать в сети. Все, что можно сейчас приобрести в аптеках — это остатки от прежних партий», — прокомментировал представитель «Губернских аптек». 

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