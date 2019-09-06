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Спасатели нашли пропавшего в лесу Ирбейского района ребенка

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Красноярск
15:07 6 Сентября 2019
красноярск, общество, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ирбейском районе Красноярского края спасатели нашли четырехлетнего мальчика, который пропал накануне в деревне Березовка. Ребенка удалось обнаружить в болоте, в одном километре от населенного пункта. 

По данным следственного комитета, мальчик жив и здоров. Его уже передали родителям. 

Напомним, четырехлетний ребенок ушел из дома 5 сентября. После сообщения о пропаже несовершеннолетнего в Ирбейском районе были организованы поиски, в которых участвовали более 300 человек. Это спасатели, полицейские, волонтеры и местные жители. 

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