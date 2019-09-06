Спасатели нашли пропавшего в лесу Ирбейского района ребенка

В Ирбейском районе Красноярского края спасатели нашли четырехлетнего мальчика, который пропал накануне в деревне Березовка. Ребенка удалось обнаружить в болоте, в одном километре от населенного пункта.

По данным следственного комитета, мальчик жив и здоров. Его уже передали родителям.

Напомним, четырехлетний ребенок ушел из дома 5 сентября. После сообщения о пропаже несовершеннолетнего в Ирбейском районе были организованы поиски, в которых участвовали более 300 человек. Это спасатели, полицейские, волонтеры и местные жители.