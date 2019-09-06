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В Центральном районе Красноярска выбрали лучшего дворника

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Красноярск
14:09 6 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Центральном районе Красноярска выбрали лучшего дворника  — в конкурсе победил Жамшед Мавлонов. Он получит премию в 20 тысяч рублей, рассказали в мэрии. 

Победитель работает в ТСЖ «Покровград» более семи лет. Мужчина уже становился лучшим дворником в 2014 году, теперь же Жамшед Мавлонов надеется на первое место в городском этапе конкурса. 

В мэрии рассказали, что лучший дворник района убирает территорию по ул. Линейная, 86-90. Это не только рабочее место Жамшеда, но и двор, где гуляют его дети. Всего их четверо. 

«Почти все сотрудники нашего ТСЖ живут в наших домах. Это очень удобно, не приходится долго добираться до работы. Да и отношение к родному двору тогда совсем другое. Жамшед всегда на месте с раннего утра: следит, чтобы к началу рабочего дня двор уже радовал жителей чистотой и порядком», – рассказала председатель ТСЖ «Покровград» Надежда Кузнецова.

Отметим, что в этом году двор по ул. Линейная, 86-90 стал победителем районного этапа конкурса в номинации «Лучший красноярский двор жилого многоквартирного дома (год постройки с 1990 года)». Жильцы ценят Жамшеда Мавлонова и считают, что победу он заслужил. 

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