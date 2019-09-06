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Партийцы принимают участие в грандиозном праздновании 85-летия Кировского района

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Красноярск
13:26 6 Сентября 2019
партии, город, район, праздник, празднование
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В течение этой недели проходят праздничные мероприятия, посвященные юбилею старейшего района Красноярска. Накануне, 5 сентября, состоялся праздник «В семье единой». Для жителей района была подготовлена обширная развлекательная программа, которая включала в себя детский фестиваль, выступление творческих коллективов и духового оркестра, проведение ярмарки, шоу барабанщиков, неоновое и огненное шоу. С приветственным словом выступили глава Красноярска Сергей Еремин, депутат Государственной думы Юрий Швыткин, председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, глава района, секретарь Кировского районного местного отделения партии Елена Ланина.

«Поздравляем всех жителей нашего родного района с этой важной датой. Нам есть чем гордиться: новые спортивные и детские площадки, скверы, парки. Спасибо всем жителям за инициативность, желание сделать свои дворы и район в целом более уютным, благоустроенным, красивым и процветающим! Конечно, нам есть к чему стремиться, но общими усилиями мы сможем принести много пользы любимому району», - сказала глава района, секретарь Кировского районного местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Юрий Швыткин наградил Елену Ланину благодарственным письмом Законодательного собрания Красноярского края. Сергей Еремин вручил благодарственные письма самым активным жителям района.

Массовые народные гуляния начались в 12 часов дня в сквере Энтузиастов с колокольного звона, а затем там открылась большая ярмарка урожая и цветов. После обеда стартовал красочный и познавательный детский фестиваль. Юные артисты выступали с творческими номерами, а для маленьких гостей праздника были организованы самые разнообразные локации: рисование, спортивные состязания, гимнастика, стрельба из пневматической винтовки и т.д.

Завершился праздник выступлением Красноярского духового оркестра, зрелищным шоу барабанщиков, неоновым и огненным шоу.

В течение всего дня местные партийцы проводили пикеты, поздравляли жителей района с праздником и вручали юбилейные буклеты, посвященные богатой истории старейшего района Красноярска.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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