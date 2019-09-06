6 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Историческому кварталу» в Красноярске нашли подрядчика

Главная Общество
Красноярск
12:35 6 Сентября 2019
благоустройство, общество, красноярск
Источник:
версия для печати Ico_print

В Красноярске выбрали подрядчика, который займется ремонтом «Исторического квартала». Торги выиграло муниципальное дорожное ремонтно-строительное предприятие (ДРСП) «Левобережное». Стоимость контракта —  58,5 млн рублей. 

На улицах Горького и Карла Маркса запланировано большое благоустройство. В перечне работ — монтаж уличного освещения, спил старых деревьев и озеленение. Подрядчик высадит ивы, яблони и сосны. Часть улицы Горького планируется сделать пешеходной и постелить деревянный тротуар. В перспективе здесь появится 21 историческая скамья и девять современных. 

Отметим, что благоустройство начнется уже в этом месяце, а завершить его необходимо к 25 ноября.

Отметим, что сейчас исторические здание по ул. Горького находятся на реставрации. Их пришлось разобрать, чтобы заменить старые бревна. Подрядчики обновляют фундаменты для двух старинных домов. Новый «Исторический квартал» в Красноярске можно будет увидеть в конце следующего года. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Благоустройство скверов в Ленинском районе Красноярска завершат в октябре

Благоустройство скверов в Ленинском районе Красноярска завершат в октябре

6 Сентября 2019 г.
Работы ведутся в парках на улицах 2-я Краснофлотская и Юности
Новости Красноярска: СФУ открыл территорию для свободных посещений

СФУ открыл территорию для свободных посещений

6 Сентября 2019 г.
Заборы уберут в следующем году
Новости Красноярска: В Красноярске в выходные перекроют проспект Мира и ул. Вавилова

В Красноярске в выходные перекроют проспект Мира и ул. Вавилова

6 Сентября 2019 г.
Ограничения связаны с проведением театрального фестиваля
Новости Красноярска: РУСАЛ передал специализированный автобус в реабилитационный центр «Радуга» в Красноярске

РУСАЛ передал специализированный автобус в реабилитационный центр «Радуга» в Красноярске

5 Сентября 2019 г.
Ежегодно в «Радуге» проходят реабилитацию 700 детей и подростков
Новости Красноярска: Красноярские синоптики рассказали о погоде в сентябре

Красноярские синоптики рассказали о погоде в сентябре

5 Сентября 2019 г.
Серьезного похолодания не ожидается
Новости Красноярска: В крае рухнувший под весом фуры мост восстановят к середине сентября

В крае рухнувший под весом фуры мост восстановят к середине сентября

5 Сентября 2019 г.
Движение открыто для легковых автомобилей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мост через реку в Красноярском крае рухнул под весом фуры

Мост через реку в Красноярском крае рухнул под весом фуры

2 Сентября 2019 г.
На 61 км автодороги «Ново-Болтурино - Новая Недокура» закрыто движение
Новости Красноярска: Краевая авиакомпания закупит три новых самолета

Краевая авиакомпания закупит три новых самолета

4 Сентября 2019 г.
Самолет Ил-114-300 может работать в условиях Крайнего Севера
Новости Красноярска: «Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

«Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

3 Сентября 2019 г.
Деньги ушли на строительство многофункционального комплекса
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356