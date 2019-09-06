«Историческому кварталу» в Красноярске нашли подрядчика

В Красноярске выбрали подрядчика, который займется ремонтом «Исторического квартала». Торги выиграло муниципальное дорожное ремонтно-строительное предприятие (ДРСП) «Левобережное». Стоимость контракта — 58,5 млн рублей.

На улицах Горького и Карла Маркса запланировано большое благоустройство. В перечне работ — монтаж уличного освещения, спил старых деревьев и озеленение. Подрядчик высадит ивы, яблони и сосны. Часть улицы Горького планируется сделать пешеходной и постелить деревянный тротуар. В перспективе здесь появится 21 историческая скамья и девять современных.

Отметим, что благоустройство начнется уже в этом месяце, а завершить его необходимо к 25 ноября.

Отметим, что сейчас исторические здание по ул. Горького находятся на реставрации. Их пришлось разобрать, чтобы заменить старые бревна. Подрядчики обновляют фундаменты для двух старинных домов. Новый «Исторический квартал» в Красноярске можно будет увидеть в конце следующего года.