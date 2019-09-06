Благоустройство скверов в Ленинском районе Красноярска завершат в октябре

В Ленинском районе Красноярска в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают скверы на улицах 2-я Краснофлотская и Юности. Подрядчики обещают завершить работы на объектах к концу октября.

«В сквере на ул. 2-я Краснофлотская, 17А - 21 уже установили бортовой камень и бордюр, а также подготовили основание под асфальт. Здесь обустроят площадку с прорезиненным покрытием, высадят газоны, клумбы, деревья и кустарники. В сквере обновят уличное освещение, сделают детскую игровую зону. По всей территории поставят скамьи и урны», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Благоустройство в сквере по улице Юности, 22-24 ведется с прошлого года. Скоро там появится хоккейный корт с двумя трибунами. Кроме того, в этом году там высадят деревья, обустроят пространство для инвалидов и спортивную площадку. Также подрядчик завершает реставрацию подпорной стены и реконструкцию пандуса.

Добавим, что ранее во дворе дома по улице Академика Павлова, 44 открылась многофункциональная спортивная площадка. Жители могут играть на ней в футбол, фаербол и баскетбол, а зимой - в ринк-бенди и хоккей.