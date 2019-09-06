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СФУ открыл территорию для свободных посещений

Главная Общество
Красноярск
09:39 6 Сентября 2019
сфу, красноярск, контрольдоступа
Автор: Sibnovosti.ru
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Территория кампуса Сибирского федерального университета открыта. Для входа больше не нужно предъявлять паспорт и студенческий билет. Открыты ворота, проемы и внутренняя часть ограждений там, где это было возможно сделать. Полностью убрать периметр безопасности, установленный по требованию FISU к Универсиаде, планируют в следующем году. Демонтаж затрудняют коммуникации, которые натянуты по забору. Их планируют вынести под землю, а для этого необходимо разработать соответствующий проект. В вузе предполагают, что на это потребуется не менее года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также для всех теперь открыта парковка на территории кампуса. Пока она работает только в дневные часы. В вузе отметили, что если будут возникать проблемы с движением, то парковаться снова разрешат исключительно студентам и преподавателям.

Напомним, убрать заборы вокруг СФУ пообещал новый врио ректора вуза Максим Румянцев, как только вступил в должность. Ранее против периметра безопасности выступал министр науки и высшего образования РФ, выпускник СФУ (тогда КГУ) Михаил Котюков. По его мнению, вуз является частью городской среды и не должен быть закрыт за заборами. Неоднократно недовольство высказывали и студенты СФУ — территория стала напоминать им «концлагерь». В вузе тогда пояснили, что ликвидировать периметр безопасности невозможно. Объект является собственностью РФ, а руководство университета не может принимать решения о его судьбе.

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