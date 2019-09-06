В Красноярске в выходные перекроют проспект Мира и ул. Вавилова

В выходные в Красноярске ограничат движение для проведения фестиваля «Театральный синдром. Детский мир». Ограничения запланированы на ул. Вавилова, а также в центральной части города. В пресс-службе городской администрации предупредили, что в субботу, 7 сентября, с 15:00 до 23:00 полностью перекроют ул. Академика Вавилова на участке от ул. Затонская до пер. Вузовский.

В это же время будет закрыт проезд с восточной стороны здания № 25 по ул. Академика Вавилова, а с 19:00 перекроют ул. Академика Вавилова от пер. Вузовский до дома № 53.

В воскресенье, 8 сентября, будет полностью перекрыт проспект Мира на участке от ул. Кирова до площади Мира. Машины не смогут двигаться по центральной магистрали с 18:00 до 22:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На отрезках от ул. Ленина до ул. Карла Маркса будут перекрыты ул. Перенсона, ул. Парижской Коммуны, ул. 9 Января, ул. Каратанова. Время действия ограничения движения – с 18:00 до 22:00.

За 20 минут до начала прохождения колонны будут перекрываться ул. Вейнбаума, ул. Сурикова на пересечении с проспектом Мира. В мэрии отметили, что на время перекрытий 7 сентября изменится схема движения автобусов на участках ограничения движения.