РУСАЛ передал специализированный автобус в реабилитационный центр «Радуга» в Красноярске

Компания РУСАЛ накануне нового учебного года передала в городской реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Радуга» специализированный автобус, оборудованный для перевозки маломобильных пассажиров.

Ежегодно в «Радуге» проходят реабилитацию 700 детей и подростков с инвалидностью со всего Красноярска. Многие из них имеют серьезные физические ограничения, которые не позволяют пользоваться общественным транспортом. Специализированная Газель рассчитана на 14 посадочных мест, в том числе, предусмотрено место для людей на колясках с креплениями для фиксации в транспортном положении. Есть электрический подъемник, поручни, кондиционер и телевизор.

– В нашем автопарке есть два специализированных автомобиля, но они меньшей вместимости и не покрывают существующей потребности, – отмечает директор центра «Радуга» Марина Мельникова. – Поэтому вопрос о перевозке детей возникает постоянно. Спасибо компании РУСАЛ, которая сделала вклад в решение этой проблемы. Ежедневно мы привозим детей в наше учреждение на реабилитацию, возим группы на занятия в учебно-тренировочную квартиру. Более того, такой вместительный автобус – это еще и средство социализации. Например, одна из первых поездок, которую мы планируем организовать, – экскурсия по вечернему Красноярску для маломобильных детей вместе с родителями.

Помимо этого, в преддверии учебного года работники красноярской промплощадки РУСАЛа приняли участие в традиционной акции «Помоги пойти учиться». На собственные средства металлурги собрали 104 рюкзака, укомплектованных всей необходимой для первоклассника канцелярией, наборами для творчества и сумками под сменку. Сбор школьных принадлежностей организовали активисты Молодежного совета, все портфели до начала учебного года получили дети из социально незащищенных семей, проживающих в Советском районе Красноярска. Заместитель главы администрации Советского района Оксана Кучерова подчеркнула, что работники РУСАЛа оказали помощь будущим первоклассникам района в значительном объеме.

– Как и в прошлом году, РУСАЛ собрал для детей полностью экипированные рюкзаки. Это проявление заботы и настоящего участия по отношению к семьям, в которых нет возможности купить школьникам яркие тетради, красивые авторучки. Большинство детей, которым вручены портфели, воспитывают только бабушки – опекуны. И для них такая помощь очень важна. Часть рюкзаков получили дети из многодетных семей и воспитанники центра «Эдельвейс» из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – рассказала Оксана Кучерова.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»