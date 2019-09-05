Красноярские синоптики рассказали о погоде в сентябре

Синоптики красноярского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждет горожан в сентябре. По словам метеоролога Владимира Еремина, осенний месяц порадует теплом — в первой декаде погода будет комфортной — среднесуточные температуры на уровне +17 градусов. Возможны кратковременные похолодания и заморозки. Например, в ночь на 6 сентября столбики термометров опустятся до 0...-2 градусов. Затем температурный фон придет в норму.

Вторая волна похолодания ожидается 11 сентября — в городе днем похолодает до +12...+15 градусов. Ночные температуры могут опуститься ниже 0.

Теплые дни вернутся в Красноярск к 16 сентября, а затем к 24 числу. Солнечная погода будет непродолжительной, ей на смену придут дожди и ветер.

В последнюю декаду сентября ожидается до +10…+15 градусов днем и +5 ночью. Осадки в течение месяца не превысят норму.