5 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские синоптики рассказали о погоде в сентябре

Главная Общество
Красноярск
17:00 5 Сентября 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Синоптики красноярского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждет горожан в сентябре. По словам метеоролога Владимира Еремина, осенний месяц порадует теплом — в первой декаде погода будет комфортной — среднесуточные температуры на уровне +17 градусов. Возможны кратковременные похолодания и заморозки. Например, в ночь на 6 сентября столбики термометров опустятся до 0...-2 градусов. Затем температурный фон придет в норму. 

Вторая волна похолодания ожидается 11 сентября — в городе днем похолодает до +12...+15 градусов. Ночные температуры могут опуститься ниже 0. 

Теплые дни вернутся в Красноярск к 16 сентября, а затем к 24 числу. Солнечная погода будет непродолжительной, ей на смену придут дожди и ветер. 

В последнюю декаду сентября ожидается до +10…+15 градусов днем и +5 ночью. Осадки в течение месяца не превысят норму. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В крае рухнувший под весом фуры мост восстановят к середине сентября

В крае рухнувший под весом фуры мост восстановят к середине сентября

5 Сентября 2019 г.
Движение открыто для легковых автомобилей
Новости Красноярска: Оперативный персонал Богучанской ГЭС может воспользоваться комнатой релаксации

Оперативный персонал Богучанской ГЭС может воспользоваться комнатой релаксации

5 Сентября 2019 г.
На станции была укомплектована оборудованием и оформлена комната релаксации
Новости Красноярска: Реконструкцию острова Татышев в Красноярске начнут с парковок

Реконструкцию острова Татышев в Красноярске начнут с парковок

5 Сентября 2019 г.
Старт работ намечен на 9 сентября
Новости Красноярска: Археологи нашли кости пещерного льва и бизона в Красноярске

Археологи нашли кости пещерного льва и бизона в Красноярске

5 Сентября 2019 г.
Раскопки проводились у ЖК «Ясный»
Новости Красноярска: В Красноярске открыт набор детей и взрослых в авиаотряд

В Красноярске открыт набор детей и взрослых в авиаотряд

5 Сентября 2019 г.
Проходят занятия по авиамоделированию и Drone Racing
Новости Красноярска: На загруженном участке у ВДЦ «МixMax» изменится схема движения

На загруженном участке у ВДЦ «МixMax» изменится схема движения

5 Сентября 2019 г.
Цель — увеличение пропускной способности
Новости компаний
30/08
Дальневосточный банк поздравляет с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
29/08
Сбербанк озвучил свои предложения по улучшению инвестиционного климата в Красноярском крае
28/08
Студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева получила медаль за высшее мастерство на WorldSkills Kazan 2019
28/08
Эксперты СФУ подготовят школьников к ЕГЭ
27/08
«Хит сезона»: красноярцам предлагают приобрести дом с участком по цене двухкомнатной квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

«Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

3 Сентября 2019 г.
Деньги ушли на строительство многофункционального комплекса
Новости Красноярска: Фанат футбольного «Енисея» объявил голодовку до победы команды

Фанат футбольного «Енисея» объявил голодовку до победы команды

1 Сентября 2019 г.
Очередная игра – через неделю в Воронеже
Новости Красноярска: Напуганные красноярскими пожарами медведи и волки мигрировали на Алтай

Напуганные красноярскими пожарами медведи и волки мигрировали на Алтай

31 Августа 2019 г.
Местные стали встречать хищников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356