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В крае рухнувший под весом фуры мост восстановят к середине сентября

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Красноярск
16:19 5 Сентября 2019
мост, общество, красноярск
Источник: Енисей
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В Кежемском районе Красноярского края восстановят мост через реку Курейская. Работы планируется завершить к 11 сентября — все это время переправа будет закрыта для грузовых автомобилей, проехать по ней смогут только легковые машины. Об этом сообщили в КрУДоре. 

«В данный момент на месте обеспечено движение легкового транспорта. Для грузовиков движение закрыто. До 11 сентября сооружение будет восстановлено силами перевозчика», — пояснил Дмитрий Нехин, начальник отдела оперативной информации о состоянии дорог КрУДор. 

Напомним, 1 сентября под весом перегруженного лесовоза обрушился мост на 61 км автодороги «Ново-Болтурино» - «Новая Недокура». Жители поселка Новая Недокура остались без транспортного сообщения с другими населенными пунктами.

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