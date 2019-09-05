В крае рухнувший под весом фуры мост восстановят к середине сентября

В Кежемском районе Красноярского края восстановят мост через реку Курейская. Работы планируется завершить к 11 сентября — все это время переправа будет закрыта для грузовых автомобилей, проехать по ней смогут только легковые машины. Об этом сообщили в КрУДоре.

«В данный момент на месте обеспечено движение легкового транспорта. Для грузовиков движение закрыто. До 11 сентября сооружение будет восстановлено силами перевозчика», — пояснил Дмитрий Нехин, начальник отдела оперативной информации о состоянии дорог КрУДор.

Напомним, 1 сентября под весом перегруженного лесовоза обрушился мост на 61 км автодороги «Ново-Болтурино» - «Новая Недокура». Жители поселка Новая Недокура остались без транспортного сообщения с другими населенными пунктами.