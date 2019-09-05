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Оперативный персонал Богучанской ГЭС может воспользоваться комнатой релаксации

Главная Общество
Красноярск
16:04 5 Сентября 2019
энергетика, технологии, гэс, отдых, сотрудники, работа
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На Богучанской ГЭС последовательно выполняется программа формирования системы контроля и улучшения психофизиологического состояния оперативного персонала. В 2018-2019 годах на станции была укомплектована оборудованием и оформлена комната релаксации, где сотрудники Оперативной службы смогут быстро и качественно отдохнуть в течение рабочего дня и пройти оздоровительные процедуры.

Работа оперативного персонала требует постоянной сосредоточенности, концентрации внимания и безошибочных действий в любой ситуации. Для этого работники Оперативной службы проходят ежегодное обучение и повышение квалификации, проверку состояния здоровья перед каждой сменой и имеют особый график труда и отдыха. В 2018 году на Богучанской ГЭС введен в строй программно-аппаратный комплекс для проведения диагностики непосредственно на рабочих местах оперативного персонала. Комплекс включает специализированные программы и датчики для считывания параметров организма. При тестировании измеряется состояние сердечно-сосудистой системы, проводится тест на скорость, безошибочность и стабильность реакции. Сразу по завершении тестов сотрудник получает три варианта оценки своего состояния: «полностью соответствует», «частично соответствует» или «не соответствует».

«Результатом принятых нами мер должен стать непрерывный процесс контроля и коррекции состояния оперативного персонала. Если диагностический комплекс позволяет сформировать индивидуальный профиль для каждого сотрудника и в соответствии с ним рекомендовать график труда и отдыха, корректировать объем и сроки медицинских осмотров в течение длительных периодов времени, то запуск комнаты релаксации – улучшить самочувствие человека прямо во время смены. Учитывая, какая ответственность за безопасность станции возложена на Оперативную службу, на Богучанской ГЭС будет сделано все возможное для решения этой задачи», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Создание комнаты релаксации стало следующим шагом в процессе улучшения условий труда. В комплект оборудования комнаты включены музыкальный центр, на котором можно прослушать специальные музыкальные записи для релаксации, телеэкран, транслирующий специальные видеозаписи, и воздушно-пузырьковая световая панель. Сочетание музыки, света и движения пузырьков или просмотр видеопрограммы позволяют за короткое время снять напряжение и улучшить самочувствие сотрудника станции. Этим же целям отвечают окраска стен, цвет штор и покрытия пола, которые были подобраны в соответствии с научными рекомендациями.

Кресло «нулевой гравитации» позволяет принять положение тела, имитирующее позицию космонавта: нагрузка тела распределяется наиболее равномерно, улучшается циркуляция крови в ногах, уменьшается отечность, снижается риск варикозного расширения вен. Использование массажного кресла приводит к расслаблению прорабатываемых зон, снятию усталости, улучшению обменных процессов и в конечном счете – к повышению физической и умственной работоспособности. Учитывая, что за смену сотрудники Оперативной службы проходят 10 и более километров, производят большое количество переключений и выполняют другие сложные действия, такие устройства позволяют поддерживать организм сотрудников  в тонусе.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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