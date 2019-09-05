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Реконструкцию острова Татышев в Красноярске начнут с парковок

Главная Общество
Красноярск
15:35 5 Сентября 2019
красноярск, общество, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске стартует первый этап благоустройства острова Татышев. Улучшать инфраструктуру решили с парковок —  количество машиномест увеличится с 817 до 1286, сообщили в мэрии. 

Сначала работники благоустроят стоянку на восточной стороне острова Татышев.

«Всего будет обустроено 669 парковочных мест, 77 из которых предназначены для инвалидов. Работа продлится с 9 сентября до начала октября. Оставить машину в это время можно будет на западной стороне», — пояснили в мэрии. 

Следующий этап — реконструкция стоянки в западной части, где число парковочных мест увеличится с 475 до 617. Кроме того, подрядчики заасфальтируют дорогу на острове, нанесут разметку, установят бордюры и новую систему освещения. 

В администрации отмечают, что пик посещаемости острова Татышев приходится на летний и зимний периоды, поэтому работы решено начать в межсезонье. 

Напомним, ранее красноярцам предлагали проголосовать за развитие трех островов в Красноярске — Татышев, Молокова и Отдыха. Горожане выбирали, какую инфраструктуру необходимо оставить для общественных пространств. Предлагалось организовать площадки для спортивных занятий, построить парк аттракционов или оборудовать музейно-парковую территорию. 

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