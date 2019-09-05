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Археологи нашли кости пещерного льва и бизона в Красноярске

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Красноярск
11:47 5 Сентября 2019
красноярск, общество, археология
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники «Красноярской геоархеологии» обнаружили в краевом центре многочисленные останки древних животных и орудий труда. Ценные экспонаты удалось найти в микрорайоне «Ясный», где сейчас ведется строительство жилых домов — объекты относятся к эпохе палеолита, их возраст — 20-30 тысяч лет. 

Археологи обнаружили кости древних животных: лошади, северного оленя, благородного оленя, кулана, бизона. К тому же удалось найти череп пещерного льва — самого сильного хищника северного полушария в плейстоцене. 

«Череп сейчас в лаборатории на обработке, скоро будет склеен, и мы увидим, как он выглядел. Интересный материал был обнаружен в ходе исследований на площади 584 кв. м», — цитирует ТАСС начальника археологического отряда Егора Филатова. 

В Красноярске также удалось найти скребки, резцы и чопперы, принадлежавшие древнему человеку. Ими люди обрабатывали туши животных и раскалывали кости. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что в Красноярске начинаются масштабные археологические раскопки на ул. Волочаевской, где запланировано строительство пешеходного моста, а также в микрорайоне Солнечный. 

Фото: vk.com/paleoeurasia

 

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