В Красноярске открыт набор детей и взрослых в авиаотряд

В Красноярске «Центр технического проектирования» объявил набор в авиаотряд. Курсантов будут учить авиамоделированию и гоночному пилотированию квадрокоптера. Предусмотрены группы для детей от 10 до 14 лет, а также для молодежи от 14 до 30 лет. Занятия стартуют с 16 сентября на базе молодежного центра на ул. А. Тимошенкова, 87а. Для школьников занятия будут платными, а для групп от 14 до 30 лет – посещение свободное, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Красноярска.

«Авиамоделирование – одно из наиболее востребованных направлений работы «Центра технического проектирования», особенной популярностью пользуется спортивное направление – Drone Racing. Наши воспитанники показывают очень высокие результаты как на всероссийских, так и на международных соревнованиях», - отметил исполняющий обязанности директора «Центра технического проектирования» Евгений Юденко.

Записаться на занятия можно по телефону 226-41-90, а также через официальный паблик молодежного центра во «ВКонтакте».