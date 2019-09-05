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В Красноярске открыт набор детей и взрослых в авиаотряд

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Красноярск
11:20 5 Сентября 2019
красноярск, общество, модели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске «Центр технического проектирования» объявил набор в авиаотряд. Курсантов будут учить авиамоделированию и гоночному пилотированию квадрокоптера. Предусмотрены группы для детей от 10 до 14 лет, а также для молодежи от 14 до 30 лет. Занятия стартуют с 16 сентября на базе молодежного центра на ул. А. Тимошенкова, 87а. Для школьников занятия будут платными, а для групп от 14 до 30 лет – посещение свободное, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Красноярска.

«Авиамоделирование – одно из наиболее востребованных направлений работы «Центра технического проектирования», особенной популярностью пользуется спортивное направление – Drone Racing. Наши воспитанники показывают очень высокие результаты как на всероссийских, так и на международных соревнованиях», - отметил исполняющий обязанности директора «Центра технического проектирования» Евгений Юденко.

Записаться на занятия можно по телефону 226-41-90, а также через официальный паблик молодежного центра во «ВКонтакте».

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