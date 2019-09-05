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На загруженном участке у ВДЦ «МixMax» изменится схема движения

Главная Общество
Красноярск
10:41 5 Сентября 2019
красноярск, общество, изменения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Мэрия Красноярска решила изменить схему движения по ул. Телевизорная в районе ВДЦ «МixMax». Новые правила начнут действовать с 28 сентября. 

«На участке проезда вдоль выставочного центра до перекрестка пр. Свободный и ул. Киренского будет запрещена стоянка и остановка транспорта. Там установят соответствующие знаки и будет работать эвакуатор», — говорится в сообщении. 

По словам чиновников, этот путь автомобилисты часто используют, чтобы объехать заторы. Схему движения решили изменить с целью увеличения пропускной способности. 

Водителей просят обратить внимание на то, что с 28 сентября с ул. Киренского на проезд вдоль выставочного центра можно будет заехать только с крайней правой полосы. На перекрестке к концу месяца установят соответствующие знаки. 

«На самом проезде сейчас движение организовано по трем полосам. Две из них двигаются по направлению от пр. Свободный, а одна в обратном направлении. После изменения схемы движение организуют наоборот – две полосы поедут в сторону пр. Свободный, а одна в обратном направлении», — пояснили в администрации. 

На загруженном участке у ВДЦ «МixMax» изменится схема движения
На загруженном участке у ВДЦ «МixMax» изменится схема движения

фото: asiamusic.ru

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