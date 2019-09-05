Цены на школьное питание в Красноярске стали «вариативными»

Родители красноярских школьников заметили рост цен на школьное питание. Горожане утверждают, что платить стали почти в два раза больше – в сумме по 250 рублей в день за завтрак и обед, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал «Прима».

При этом в мэрии утверждают, что цены по сравнению с прошлым учебным годом не изменились. Однако стоимость завтраков и обедов стала «вариативной», а не фиксированной, как раньше. В один день комплекс блюд из утреннего меню может стоить 60 рублей, в другой - 80. При этом средняя стоимость завтрака и обеда остается на уровне прошлого года в параметрах 70 и 100 рублей соответственно. Зато теперь утверждено разнообразное цикличное меню на 10 дней.

«Блюда не повторяются: в зависимости от дня предусмотрен тот или иной набор продуктов в строгом соответствии с СанПиНом, с соблюдением суточной нормы калорий и витаминов. В то же время у родителей сохраняется право выбора блюда со свободной линии раздачи питания. То есть ребенок на обеде может заказать самостоятельно не комплексный обед, состоящий из трех-четырех блюд, а выбрать одно или два блюда», - сообщила заместитель руководителя департамента социального развития администрации Красноярска Антонина Герасимова.

Добавим, что едой большинство красноярских школ обеспечивает организация «Школьный комбинат питания».