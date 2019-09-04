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В детский сад без очереди

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Красноярск
18:13 4 Сентября 2019
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске родители могут устроить ребенка в детский сад, не дожидаясь очереди. Причем именно в том районе, где проживает семья. Все благодаря частным садам - участникам специальной муниципальной программы. Сейчас в них более 400 «внеочередных» мест.

В сознании родителя частный детский сад - это дорого и ненадежно. Случаи, когда владельцы таких учреждений обвинялись в халатности, раньше были довольно часто. Сейчас все иначе. Официальный частный детский сад в Красноярске, как правило, является участником специальной муниципальной программы. К дошкольному учреждению предъявляются все те требования, которым должен соответствовать городской садик. Он должен располагаться исключительно в нежилых помещениях, иметь прогулочную площадку, обеспечить 4-5 разовое питание и многое другое. Деятельность частных садов-участников программы контролируется.

«Для получения путевки необходимо обратиться в территориальный отдел главного управления образования по месту жительства, уточнить адрес учреждений, в которых есть свободные места, и выбрать понравившийся садик. Большинство учреждений находятся в микрорайонах с массовой жилой застройкой, в которых не хватает муниципальных садов. Частные садики находятся на Взлетке, в Северном, Покровке, Студгородке и других микрорайонах Красноярска», - рассказала сегодня руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Что же до мифа, что частный детский сад - это дорого, то и здесь программа уравнивает стоимость с посещеием муниципального садика. Размер оплаты  за посещение одинаков и составляет 1 641 рублей в месяц. На свое усмотрение, как и в случае с муниципальными садами, за отдельную плату ребенок может посещать дополнительные занятия.

«Разумеется мы рады такой программе. Раньше на сад у нас уходило около 15 тысяч рублей в месяц, теперь - в десять раз меньше. Ребенок доволен, хорошо питается, находится в прекрасных условиях», - рассказала Sibnovosti.ru мама одно из детей, посещающего детский сад в Судгородке.

Программа приобретения услуги по присмотру и уходу за детьми в Красноярске реализуется уже пять лет. В частных садах приобретено почти 3,5 тысячи мест. Лицензии получили 20 садиков. На льготных условиях детей принимают более чем в 80 учреждениях. За каждого ребенка частный детский сад получает до девяти тысяч рублей из городского бюджета. Наличие лицензии позволяет претендовать на получение дополнительной выплаты в размере 2,8 тысячи рублей на каждого ребенка.

Неоспоримый плюс этой программы  - отсутствие очередей в такие частные детские сады. Не нужно ждать, отслеживать продвижение ребенка в очереди, достаточно просто выбрать понравившийся садик, получить направление и сразу же начать ходить в дошкольное учреждение.

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