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Кардиохирурги сделали пересадку молодому красноярцу со слабым сердцем

Главная Общество
Красноярск
17:00 4 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Врачи красноярского кардиоцентра спасли жизнь молодому человеку, у которого практически остановилось сердце. Пациент больше месяца ждал орган на пересадку — все это время он лежал в реанимации. Историю спасения красноярца рассказали кардиохирурги. 

Молодой человек поступил в больницу в начале июля — он жаловался на одышку, отеки и низкое давление. Вердикт врачей был однозначным — у пациента наблюдалась острая сердечная недостаточность. Его сердце практически не сокращалось, медики лекарствами и капельницами поддерживали жизнь красноярцу. 

«Резкое ухудшение состояния у пациента началось после перенесенной пневмонии. Больше месяца пришлось ждать момента, когда появится подходящий донорский орган. Все это время Михаил находился в реанимации», — рассказали врачи. 

По словам главного врача федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Валерия Саковича, орган для операции прислали коллеги из краевой клинической больницы. 

«Операция прошла в плановом порядке. Больше было морального напряжения», — отметил медик. 

Сам пациент признался, что никогда не испытывал проблем с сердцем — всегда активно занимался спортом и редко жаловался на здоровье. 

«Когда я услышал, что мне нужна пересадка сердца, и только она меня спасет, я потерял дар речи. Вышел из кабинета и заплакал. Я всю жизнь занимался спортом, был здоровым и вдруг такое. Я не верил, что это возможно, что это реально, пересадка сердца. Месяц лежал в реанимации, врачи мне уже потом сказали, что оставалось мне жить максимум неделю», — вспоминает пациент. 

С новым сердцем красноярца уже выписали домой. 

Фото: ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»

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