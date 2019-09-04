На севере края школьников отправили на каникулы из-за потопа

В Енисейске школу №7 затопило канализационными водами — учеников срочно пришлось отправить на незапланированные каникулы. Они не смогут вернуться в учреждение пока его не приведут в порядок, сообщает местная телекомпания «Енисей Информ ТВ».

По словам педагогов, в ночь на 3 сентября в коллекторе переполнился подземный резервуар, и все нечистоты хлынули в здание. Коллектив целый день спасал от воды дорогостоящее оборудование и мебель. Затопленными оказались гардероб, кухня, столовая, коридоры и хозяйственные кабинеты. Деревянные шкафы и парты отсырели и разбухли, а воду до сих пор не удается откачать из помещений. Она дошла до электрощитовой — короткого замыкания удалось избежать из-за того, что электричество было отключено вовремя. Причину аварии нашли только на следующий день. Оказалось, что коллектор под руслом реки Мельничная оказался забит мусором.

Начинать год в таких условиях нельзя, говорят специалисты. Более 200 школьников ушли на вынужденные каникулы. В кабинеты уже завозят пушки, в скором времени их обработают дезинсекторы. Затем в школу пригласят инспекторов Роспотребнадзора, которые сделают пробы и вынесут свой вердикт о безопасности нахождения в классах.

По прогнозам директора, дети смогут приступить к занятиям в середине сентября.