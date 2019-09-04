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Краевая авиакомпания закупит три новых самолета

Главная Общество
Красноярск
13:47 4 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «КрасАвиа» заявила о намерении купить три новых самолета Ил-114-300 после их поступления на розничный рынок продаж. Это модернизированная альтернатива существующим в парке самолетам Ан-24 и Ан-26. Об этом говорится в сообщении краевого авиаперевозчика. 

АО «КрасАвиа» и ПАО «Ил» подписали соответствующее соглашение на международном авиационно-космическом салоне. Самолеты Ил-114-300 называют «долгожданным решением для региональной авиации», так как воздушные суда способны работать в условиях низких и сверхнизких температур. Первые самолеты появятся на рынке в 2024 году. 

«Самолет должен подходить под инфраструктуру, которая у нас есть, и в этом одна из проблем в его конструировании. Мы понимаем, что инфраструктуру существующих малых аэропортов переделать в короткие сроки нереально, самолет нужно сделать под суровые условия эксплуатации, например, хранение без ангара, всеядность к качеству ВПП, перрон, электроэнергии и другим элементам, без которых эксплуатация в наших условиях будет невозможна», — прокомментировал генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.

Отметим, что новые самолеты будут базироваться в аэропорту Черемшанка. 

Фото: uacrussia.ru

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