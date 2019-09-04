Улицы Красноярска затопило после вечернего дождя

В Красноярске некоторые улицы оказались под водой из-за вечернего ливня. Сильный дождь прошел в городе 3 сентября около 20:00. Красноярцы публикуют в социальных сетях фотографии затопленных участков.

По словам очевидцев, уровень воды из-за осадков поднялся на улице Свердловской на участке от железнодорожного вокзала «Енисей» до заезда на Николаевский мост. Кроме того, затопленной оказалась ул. Авиаторов — в лужах гигантского размера глохли автомобили, водителям приходилось толкать транспортные средства, погруженные под воду.

«На Свердловской автомобили буквально тонули в лужах. Несколько машин так и заглохли посреди дороги. Ливневки не справлялись вообще», — рассказала красноярка Светлана Малинина.

Фото: Instagram