День нефтяника в Ачинске оказался полезным и веселым

В Ачинске отметили День нефтяника. Профессиональный праздник проходил два дня и стал полезным для молодежи и веселым для всех жителей города.

Традиционно старт праздничным мероприятиям был дан в Привокзальном районе города где проживает большая часть ачинских нефтепереработчиков. Специалисты предприятия позвали в гости горожан и рассказали о своей профессии, а также организовали фестиваль #ВместеЯрче, который проводится под девизами энергосбережения и экологии. Стоит отметить, что фестиваль прошел на площади, где только что завершился начальный этап благоустройства. Деньги на реконструкцию культурного пространства были выделены Ачинском НПЗ.

Молодежь ждали в профориентационном центре. Там с гостями праздника общались кадровики Ачинского НПЗ, представители СибГУ им. Решетнева, Института нефти и газа Сибирского федерального университета, а также Ачинского техникума нефти и газа. Посетителям рассказали, какие специальности будут востребованы в нефтяной отрасли в ближайшие пять лет и в отдаленной перспективе, какими были проходные баллы на эти специальности по итогам приемной кампании 2019 года, какие требования при приеме на работу предъявляются к кандидатам, как написать резюме и куда его направить, как проходит собеседование, каков соцпакет работника Ачинского НПЗ. За время работы центра его посетили больше 100 человек.

Теме экологии нефтепереработчики уделили особое внимание.В рамках праздника состоялись акции по высадке аллеи Дружбы, по сбору пластиковых бутылок, мастер-классы по изготовлению поделок из использованных материалов «Вторая жизнь вещей».

Добавим, что большинство презентаций проходили в игровой и театральной форме: химическое шоу, передвижная выставка «Нефть в нашей жизни», игра-ходилка «Путем нефти», тематические мастер-классы и викторины. В интерактивной фотозоне «Парад профессий ТЭК» каждый желающий смог примерить на себя спецодежду оператора технологических установок, оператора товарного, лаборанта химического анализа, электромонтера, пожарного. Об истории развития нефтяной отрасли рассказали «ожившие» знаменитости в исполнении артистов Ачинского драмтеатра – ученый-химик Дмитрий Менделеев, разработчики первого российского автомобиля Евгений Яковлев и Петр Фрезе, купец-нефтезаводчик Василий Кокорев, другие выдающиеся ученые и изобретатели.

В городском Дворце культуры заслуженные награды получили передовики производства - более ста работников Ачинского НПЗ. Яркой финальной точкой праздника стал концерт красноярских исполнителей, также перед горожанами выступила московская певица Слава. Всего в праздничных мероприятиях принял участие каждый третий житель Ачинска.

По материалам Ачинского НПЗ