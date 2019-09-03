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Красноярцев предупредили о первых осенних заморозках

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Красноярск
17:00 3 Сентября 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На этой неделе жителей Красноярского края ждут первые осенние заморозки — погода резко испортится 5 и 6 сентября, предупредили синоптики Среднесибирского УГМС. 

«5-6 сентября в земледельческой зоне центральных и южных районов Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы ожидаются местами заморозки до 0...-2 градусов», — говорится в сообщении. 

Уже завтра, 4 сентября, погода в краевом центре начнет меняться — пройдет сильный ливень с грозами. Столбики термометров опустятся до +18...+20°C. Ветер будет дуть со скоростью 11 м/с. 

5 и 6 сентября днем ожидается умеренно теплая погода — до +18°C. Похолодание придет только ночью. 

Отметим, что следующая неделя порадует красноярцев теплом. Синоптики прогнозируют до +22°C в светлое время суток. Резкое похолодание до +16°C возможно только в середине месяца. 

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