Красноярцев предупредили о первых осенних заморозках

На этой неделе жителей Красноярского края ждут первые осенние заморозки — погода резко испортится 5 и 6 сентября, предупредили синоптики Среднесибирского УГМС.

«5-6 сентября в земледельческой зоне центральных и южных районов Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы ожидаются местами заморозки до 0...-2 градусов», — говорится в сообщении.

Уже завтра, 4 сентября, погода в краевом центре начнет меняться — пройдет сильный ливень с грозами. Столбики термометров опустятся до +18...+20°C. Ветер будет дуть со скоростью 11 м/с.

5 и 6 сентября днем ожидается умеренно теплая погода — до +18°C. Похолодание придет только ночью.

Отметим, что следующая неделя порадует красноярцев теплом. Синоптики прогнозируют до +22°C в светлое время суток. Резкое похолодание до +16°C возможно только в середине месяца.