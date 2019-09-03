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РУСАЛ переведет головной офис в Красноярск в ближайший год

Главная Общество
Красноярск
16:11 3 Сентября 2019
переезд, металлургия, предприятие, сотрудники
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Головной офис РУСАЛа переедет в Красноярск в течение ближайшего года, сообщил одному из красноярских изданий генеральный директор компании Евгений Никитин. В 2019-2020 годах в наш город будут переведены более 300 сотрудников. Сейчас в Красноярске уже размещен алюминиевый дивизион, часть дирекции по персоналу, дирекции по обеспечению бизнеса и службы менеджмента качества.

Физическое присутствие ценеральных органов управления в регионе, где расположены наши ключевые активы, сособствует повышению эффективности менеджмента, оперативности принятия решений, возможности элементарно более часто физически находиться на заводах, - рассказал Евгений Никитин. – Все ключевые предприятия Иркутской области расположены в близком часовом поясе, хакасские – в одном с Красноярском, с уральским подразделением разница в два часа. Мое основное рабочее место как главы компании находится в Красноярске.

Генеральный директор РУСАЛа отметил, что речь идет не только о перезде из Москвы действующих сотрудников, но и о новых вакансиях.

В Красноярском крае базируются не только производства, но и инженерно-технологический центр РУСАЛа, занимающийся научными исследованиями и разработкой новых технологий для алюминиевого производства, а также строительный дивизион.

Фото: Борис Бармин
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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