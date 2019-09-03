3 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Краевые власти готовы решать проблемы лесной отрасли

Главная Общество
Красноярск
16:08 3 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Власти края в рамках Национального лесного форума озвучили основные проблемы отрасли. Мероприятие проходит в Красноярске, в нем принимают участие более 600 специалистов лесной сферы из 28 регионов России. 

Тему модернизации лесного комплекса детально разобрал губернатор Красноярского края Александр Усс. По словам главы региона, главной задачей является декриминализация отрасли и противодействие незаконно вырубке и заготовке древесины. Крупные краевые компании уже сделали первый шаг к выполнению этой задачи, подписав Лесную хартию. 

«Это очень важно, что лесопользователи сами хотят большей прозрачности и большей цивилизованности. Но эти требования должны быть одинаковыми ко всем компаниям. В течение года правоохранительные структуры вместе с органами государственной власти объективно работают по пресечению правонарушений и преступлений в лесной отрасли. И эта работа продолжится», – пояснил  Александр Усс.

Кроме того, в ближайшее время необходимо увеличить объемы восстановления лесов. В 2019-м году этот показатель вырос на 20% — в ближайшие три года правительство намерено удвоить цифры, чтобы достичь баланса между заготовкой древесины и высадкой молодых деревьев. 

Не менее важной задачей является оценка лесных запасов. В этой части краю помогают специалисты госкорпорации «Роскосмос». Они внедряют инновационные космические технологии. 

Правительство также намерено уделить внимание проблеме утилизации отходов лесопиления.

«Отходы лесопиления – это бич наших поселков и городов. Сегодня мы исходим из того, что многие наши котельные в крае, работающие на угле и мазуте, даже с определенными экономическими потерями должны переходить на биотопливо. И эта увязка энергетики и тех, кто работает в лесу, – важная организационная и законодательная задача. Не решив проблему утилизации отходов лесопиления, мы никогда не решим вопросы экологии», — подчеркнул глава региона.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: День нефтяника в Ачинске оказался полезным и веселым

День нефтяника в Ачинске оказался полезным и веселым

3 Сентября 2019 г.
К празднованию присоединился каждый третий житель города
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о первых осенних заморозках

Красноярцев предупредили о первых осенних заморозках

3 Сентября 2019 г.
Погода резко испортится 5 и 6 сентября
Новости Красноярска: РУСАЛ переведет головной офис в Красноярск в ближайший год

РУСАЛ переведет головной офис в Красноярск в ближайший год

3 Сентября 2019 г.
В 2019-2020 годах в наш город будут переведены более 300 сотрудников
Новости Красноярска: Редакцию старейшей краевой газеты выселяют из офиса

Редакцию старейшей краевой газеты выселяют из офиса

3 Сентября 2019 г.
Журналистов навестили арендодатели и попросили освободить помещение
Новости Красноярска: «Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

«Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

3 Сентября 2019 г.
Деньги ушли на строительство многофункционального комплекса
Новости Красноярска: Позавтракали с Борисом Золотаревым

Позавтракали с Борисом Золотаревым

3 Сентября 2019 г.
Гендиректор АО «Красноярскнефтепродукт» Борис Золотарев провел бизнес-завтрак с красноярскими журналистами
Новости компаний
30/08
Дальневосточный банк поздравляет с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
29/08
Сбербанк озвучил свои предложения по улучшению инвестиционного климата в Красноярском крае
28/08
Студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева получила медаль за высшее мастерство на WorldSkills Kazan 2019
28/08
Эксперты СФУ подготовят школьников к ЕГЭ
27/08
«Хит сезона»: красноярцам предлагают приобрести дом с участком по цене двухкомнатной квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске выбрали разработчика проекта метро

В Красноярске выбрали разработчика проекта метро

31 Августа 2019 г.
Выиграла компания «Красноярск ТИСИЗ»
Новости Красноярска: 16-летняя школьница из Красноярска умерла в больнице Турции

16-летняя школьница из Красноярска умерла в больнице Турции

29 Августа 2019 г.
У девушки диагностировали «острый аппендицит»
Новости Красноярска: В Красноярске родители боятся водить детей в садик из-за «вспышки» менингита

В Красноярске родители боятся водить детей в садик из-за «вспышки» менингита

3 Сентября 2019 г.
Эксперты массовый характер заболевания отрицают
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356