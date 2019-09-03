Краевые власти готовы решать проблемы лесной отрасли

Власти края в рамках Национального лесного форума озвучили основные проблемы отрасли. Мероприятие проходит в Красноярске, в нем принимают участие более 600 специалистов лесной сферы из 28 регионов России.

Тему модернизации лесного комплекса детально разобрал губернатор Красноярского края Александр Усс. По словам главы региона, главной задачей является декриминализация отрасли и противодействие незаконно вырубке и заготовке древесины. Крупные краевые компании уже сделали первый шаг к выполнению этой задачи, подписав Лесную хартию.

«Это очень важно, что лесопользователи сами хотят большей прозрачности и большей цивилизованности. Но эти требования должны быть одинаковыми ко всем компаниям. В течение года правоохранительные структуры вместе с органами государственной власти объективно работают по пресечению правонарушений и преступлений в лесной отрасли. И эта работа продолжится», – пояснил Александр Усс.

Кроме того, в ближайшее время необходимо увеличить объемы восстановления лесов. В 2019-м году этот показатель вырос на 20% — в ближайшие три года правительство намерено удвоить цифры, чтобы достичь баланса между заготовкой древесины и высадкой молодых деревьев.

Не менее важной задачей является оценка лесных запасов. В этой части краю помогают специалисты госкорпорации «Роскосмос». Они внедряют инновационные космические технологии.

Правительство также намерено уделить внимание проблеме утилизации отходов лесопиления.