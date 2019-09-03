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Редакцию старейшей краевой газеты выселяют из офиса

Главная Общество
Красноярск
13:52 3 Сентября 2019
газета, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Редакция газеты «Красноярский рабочий» осталась без офиса — 3 сентября журналистов навестили арендодатели и попросили освободить помещение по ул. Маерчака до 15 сентября. Об этом сообщил главный редактор старейшей газеты региона Владимир Павловский. 

Офис в Железнодорожном районе журналисты «Красноярского рабочего» снимали почти шесть лет — сюда редакция переехала из корпуса по ул. Республики, 51. 

«Теперь хозяева нынешних помещений - по указке свыше или без - потребовали освободить их в срок до 15 сентября. Уверяют, что действуют строго по закону. К чему такая спешка», — удивился Павловский. 

Такое происходило и раньше, уверяет руководитель. Но договор с частными предпринимателями всегда продлевали, оплата от арендаторов поступала в срок, несмотря на тяжелое финансовое положение издания. 

Сейчас редакция просит о помощи. Главный редактор намерен в короткие сроки найти новое помещение и продолжить работу. 

Напомним, в прошлом году «Красноярский рабочий» объявил о тяжелом финансовом положении. Ради выживания редакция выставила на интернет-аукцион подшивки старейшей газеты за 25 млн рублей. Позиция краевых властей в этом вопросе однозначная: сегодня старейшая газета региона является обычным коммерческим изданием. Несколько лет назад «Красноярскому рабочему» предлагали соучредительство со стороны края, но это предложение не было принято. Подшивки газет чиновники согласились принять в архив, но бесплатно. Средств на их покупку в бюджете не заложено.

Фото: Владимир Павловский / facebook

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