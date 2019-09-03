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«Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
12:39 3 Сентября 2019
общество, красноярск, универсиада
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Строительная компания «Сибиряк» подала иск в краевой арбитраж с требованием взыскать с Сибирского федерального университета 79,3 млн рублей. Это деньги строители дополнительно потратили на возведение многофункционального комплекса на пр. Свободный, 82. Заявление поступило в высшую инстанцию 30 августа. 

«Сибиряк» и СФУ заключили контракт на строительство комплекса, включающего в себя учебно-спортивный блок, комбинат питания, тренировочные и игровые залы. Объект строился в рамках подготовки Красноярска к Универсиаде 2019 года. На него потратили 782,2 млн рублей. Однако не весь объем работ был включен в проектную документацию. 

«Потребовалось выполнение дополнительных работ, неучтенных проектной документацией, но необходимых для своевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта. Сторонами были согласованы объем и содержание дополнительных работ, а также их стоимость», — говорится в заявлении. 

Строители выполнили все условия и возвели объект, однако заказчик до сих пор не подписал акт приемки. Истец обратился в суд. 

Отметим, что заявление от компании «Сибиряк» будет рассмотрено в течение пяти дней. 

Тем временем, арбитраж вынес положительное решение по иску другого подрядчика — ООО «Строительное Монтажное Управление № 7». Компания требовала с краевого управления капитального строительства 44 млн рублей — эти деньги подрядчик выделил для достройки административно-тренерского блока «Фристайл» к Универсиаде-2019. 

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