«Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

Строительная компания «Сибиряк» подала иск в краевой арбитраж с требованием взыскать с Сибирского федерального университета 79,3 млн рублей. Это деньги строители дополнительно потратили на возведение многофункционального комплекса на пр. Свободный, 82. Заявление поступило в высшую инстанцию 30 августа.

«Сибиряк» и СФУ заключили контракт на строительство комплекса, включающего в себя учебно-спортивный блок, комбинат питания, тренировочные и игровые залы. Объект строился в рамках подготовки Красноярска к Универсиаде 2019 года. На него потратили 782,2 млн рублей. Однако не весь объем работ был включен в проектную документацию.

«Потребовалось выполнение дополнительных работ, неучтенных проектной документацией, но необходимых для своевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта. Сторонами были согласованы объем и содержание дополнительных работ, а также их стоимость», — говорится в заявлении.

Строители выполнили все условия и возвели объект, однако заказчик до сих пор не подписал акт приемки. Истец обратился в суд.

Отметим, что заявление от компании «Сибиряк» будет рассмотрено в течение пяти дней.

Тем временем, арбитраж вынес положительное решение по иску другого подрядчика — ООО «Строительное Монтажное Управление № 7». Компания требовала с краевого управления капитального строительства 44 млн рублей — эти деньги подрядчик выделил для достройки административно-тренерского блока «Фристайл» к Универсиаде-2019.