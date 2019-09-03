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Красноярский «Патриот» стал призером международного фестиваля в Москве

Главная Общество
Красноярск
10:25 3 Сентября 2019
красноярск, общество, патриоты
Автор: Sibnovosti.ru
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Почетный молодежный караул Поста №1 стал призером международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня детям», который прошел на Красной площади в Москве. Красноярцы заняли второе место, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для них это был уже третий опыт участия в фестивале, а в прошлом году команда Поста №1 была признана победителем. 

«К состязанию ребята готовились не один месяц - ежедневно они отрабатывали действия знаменной группы, церемониальный шаг, выправку, ритуал возложения, заступления и смены часовых на посту, а также другие обязательные действия и элементы для почётного караула. В этом году в состав команды вошли трое участников, имеющих опыт прошлогоднего выступления, и они постараются придать уверенности и поддержать других участников команды», - рассказал руководитель центра «Патриот» Валентин Буланков.

В рамках фестиваля «Спасская башня детям» участники из Красноярска посетили экскурсии по Москве, в том числе побывали в Кремле и Президентском полку. Также в программу фестиваля вошел межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов, музыкальные флэшмобы и мастер-классы. 

Фото: vk.com/patriot24_org

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