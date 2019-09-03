Позавтракали с Борисом Золотаревым

В честь Дня нефтяника гендиректор крупнейшей сети АЗС «Красноярскнефтепродукт» Борис Золотарев провел бизнес-завтрак с красноярскими журналистами. Никаких официальных речей, напряженной обстановки и подготовленных вопросов. За чашкой чая поговорили о мотивации, карьерном росте, переменах в компании и грандиозных планах на будущее.

Борис Николаевич, как обычно проходит ваше утро?

Я руковожу предприятием, которое работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В 5:50 у меня подъем — иногда я задумываюсь, что во мне живет робот. Каждое утро начинается с мониторинга ситуации на предприятии по всем нашим филиалам — от Минусинска до Игарки. Проще говоря, смотрю, что произошло за ночь, ведь у нас порядка 1000 человек в компании работает в круглосуточном режиме. Только после этого — завтрак и в офис. Уже в 7:30 я в своем кабинете, раньше всех сотрудников. Руководитель должен показывать пример подчиненным.

Как поддерживаете связь с сотрудниками, работающими в сотнях километров от вас?

Наши филиалы расположены по всему краю — от Минусинска до Игарки, а на связи необходимо быть ежеминутно, круглосуточно. Поэтому я создал группу руководителей, которая участвует в системе управления. Она называется «Онлайн-мониторинг 24/7». По выходным мы меньше проводим времени в офисе, поэтому пользуемся мессенджерами и онлайн-сервисами.

Сколько заправочных станций в КНП сейчас?

Компании в этом году 85 лет. Я покажу вам листок, который подписан одним из первых директоров. Документ подтверждает, что история «Красноярскнефтепродукта» началась 22 декабря 1934 года, когда было создано управление «Красноярскнефтеторг». Предприятие должно было снабжать топливом совхозы и стройки региона. Начинали мы с трех АЗС, сегодня их 177. Мы управляем 14 нефтебазами, где хранится более 360 тысяч тонн нефтепродуктов. За прошлый год мы заправили сибиряков более 20 миллионов раз – это огромная цифра. Считаю, что мы востребованы.

За последние пару лет КНП заметно изменился – обновились заправки, появились минимаркеты и кафе. Вы взяли направление на европейский сервис?

В 1999 году я проходил стажировку в Европе, полгода прожил в Венгрии, где перенимал опыт продаж нефтепродуктов на АЗС. Там я узнал, каким образом должна быть построена сеть автозаправок. АЗС должны быть точками притяжения для автомобилистов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы быть привлекательными. Улучшаем внешний вид наших заправок, чтобы клиентам было приятно заходить к нам в гости. Делаем ставку на качество топлива. Для этого у нас есть лаборатории, которые ведут мониторинг и контроль – начиная от приемки топлива и до конечного потребителя. Мы работаем над сервисом, чтобы помимо бензина наши клиенты могли приобрести сопутствующие товары, выпить чашечку кофе. Сегодня на АЗС по краю открыты 52 магазина, в планах запустить еще 10-13 точек. Мы хотим реализовать большой проект по развитию придорожного сервиса, чтобы поездки по региону были комфортными для сибиряков. Этим летом КНП приступил к реализации договора с Ростелекомом. На трассовых АЗС появляется бесплатный Wi-fi. Это тоже сервис для клиентов.

Да, нам 85. Но, несмотря на солидный возраст, стараемся идти в ногу со временем, постоянно меняться, чтобы жители края и наши сотрудники гордились предприятием.

Мы обязательно подведем итоги работы к юбилею компании. Подготовлено более полусотни наград для наших сотрудников. Есть даже награды министерства энергетики России за подписью Александра Новака. В планах посетить все филиалы КНП в регионе и поздравить коллектив с юбилеем предприятия.

Сегодня активно обсуждается проект закрытия нефтебазы КНП на правом берегу. Когда он будет полностью реализован?

Нефтебаза на берегу Енисея появилась в 1929 году — это был стратегически важный объект. Меня часто спрашивают — а почему нефтебаза расположена в городе? Но ведь тогда рядом с ней не было жилых объектов – они начали появляться гораздо позже. Три года назад мы приняли решение о закрытии, чтобы освободить территорию. На это месте может появиться, например, современный жилой комплекс со школой и детским садом или бассейном. Из 54 тысяч кубических метров нефтепродуктов, которые хранились на нефтебазе, львиная доля ГСМ уже вывезена.

Борис Николаевич, КНП практически ровесник Красноярского края. Компания сегодня занимает лидерские позиции на бензиновом рынке региона, в ней работают 1775 человек. Как вам удается справляться с грузом социальной ответственности, которая лежит на ваших плечах?

В этом году в районы Крайнего Севера компания Красноярскнефтепродукт уже завезла нефтепродуктов на 2 миллиарда рублей.

Нужно понимать, что КНП - не государственное предприятие, а акционерное общество. Мы не получаем финансирования из бюджета, а, наоборот, его пополняем, но есть социальная ответственность предприятия.

Вопрос порой стоит таким образом: «Если не мы, то кто?» - нужно везти нефтепродукты на Диксон. Объявлен конкурс – на него никто не заявляется. Слишком сложно. А мы выставляем заявку, потому что понимаем: по-другому просто нельзя. Иначе, как самолеты в Арктике будут летать, как будут жить люди?

В ситуациях, когда рентабельность подобных проектов близка к нулю, стараемся перекрывать их за счет других, более прибыльных сделок. Находить баланс между доходностью предприятия и выполнением социальных обязательств. У нас есть АЗС, которые присутствуют в территориях в единственном числе. Например, в Игарке. Там других сетей автозаправок нет. Мы никогда оттуда не уйдем, понимая, что нужны жителям заполярного города.

Работа на таком предприятии – не из легких. Как удается сохранять коллектив?

Важно, что за время моей работы я ни разу не слышал от сотрудников, что им не нравится у нас работать. Бывает, что люди уходят, но, как правило, это связано с переездом или сменой деятельности. Есть у нас и руководители, отработавшие 15-20 лет. Я всегда привожу в пример главного инженера нашего предприятия — Леонида Абрамовича Фельдмана, его трудовой стаж в КНП — 52 года и он не только справляется со своими обязанностями, но и передает опыт начинающим специалистам — у нас есть преемственность, и это важно.

Хорошо, что мы являемся предприятием, где люди хотят работать. Но мы должны заниматься подготовкой и обучением наших специалистов. Я большое внимание уделяю обучающим программам, семинарам. Мы внедряем систему обучения по целям. В этом вижу залог успеха работы менеджмента.

Вопрос, который волнует потребителей, в первую очередь. От чего зависит стоимость бензина на АЗС? Регулирует ли КНП цены на нефтепродукты?

Этот вопрос очень обширный. Во-первых, существует понятие мировых цен на нефть. Это не в полной мере, но все же влияет на стоимость нефтепродуктов на территории нашей страны. Во-вторых, цены зависят от политики нефтедобывающих компаний. КНП сегодня не пользуется услугами никаких посредников. Мы покупаем нефтепродукты только на бирже и у компаний, являющихся переработчиками нефти — Газпромнефть и Роснефть. Мы ориентируемся на биржу и зависим от оптового рынка. В 2019 году на 92-й бензин рост биржевой цены составил 10,8% по отношению к прошлому году. При этом мы нашли возможность снизить стоимость в рознице на 2,5%. Конечно, предел снижения цены имеет границы, мы не можем работать в убыток.

Вы рассказали об отгрузке топлива на Крайний север. Завоз уже завершен в этом сезоне?

Завоз выполнен уже на 90%. Мы отгрузили топливо в Эвенкийский район, а также в Хатангу и Диксон. Все Северные территории ограничены в доставке нефтепродуктов, поэтому поставки ведутся строго по графику.

Борис Николаевич, есть ли у КНП планы по расширению сети? Сколько заправок еще планируется открыть?

У нас в планах выйти на соседние регионы. Планируем вернуться в Тыву и Хакасию, где КНП присутствовал в советские времена. Мы поставили перед собой планку в 200 АЗС, так что продолжим активную экспансию в регионе и за ее пределами.

И последний вопрос — как при такой загруженности вам удается все время оставаться в курсе всех новостей? Читаете газеты или просматриваете новостную ленту на своем гаджете?

Я присутствую в социальных сетях, но отношусь больше к читающей категории людей. Благодаря соцсетям мне удалось восстановить общение со старыми знакомыми, связь с которыми была утеряна. Сегодня у меня пять тысяч друзей только в Facebook. Я ежедневно просматриваю интернет-порталы, в дороге читаю новости. Газеты — в основном в самолете, а телевизор практически не смотрю из-за отсутствия времени. Представляете, как оно летит! Я помню, когда газеты распространялись только по подписке. Сейчас все более доступно, чему я очень рад.