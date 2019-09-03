В Красноярске родители боятся водить детей в садик из-за «вспышки» менингита

Родители опасаются водить детей в садик №52, расположенный за парком Гагарина в Красноярске. По словам взрослых, в учреждении несколько детей заболели вирусным менингитом.

Как выяснил корреспондент Sibnovosti.ru, о вспышке инфекции речи нет — в краевом управлении Роспотребназдора подтвердили только единичный случай заражения.

«Зафиксирован только один случай, это было неделю назад — сейчас осенний период, могут энтеровирусные инфекции протекать. Массовых заболеваний у нас точно нет», — прокомментировали в ведомстве.

Как рассказали в федеральном Роспотребнадзоре, дети болеют чаще, чем взрослые, потому что их иммунная система все еще развивается.

«Приходя в школу, детский сад, спортивную секцию они неизбежно тесно контактируют друг с другом, что увеличивает вероятность распространения микробов и инфекций. Родители могут помочь защитить детей от риска инфекционных заболеваний с помощью вакцинации и обучения основам гигиены», — пояснили эксперты.

Отметим, что осенью дети могут заразиться респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом и ОРВИ.