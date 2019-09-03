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В жилых домах Октябрьского района отключают холодную воду

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Красноярск
08:45 3 Сентября 2019
общество, красноярск, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Коммунальщики предупредили об отключении холодной воды в домах Октябрьского района. Из-за подключения к городской системе холодного водоснабжения строящегося детского сада на улице Калинина краны в квартирах горожан будут сухими с 9:30 до 17:00 часов вторника, 3 сентября.

Под отключение попадают многоэтажки на ул. Норильской от дома №1 до №44, по ул. Калинина от дома № 175 до №191, а также по адресу ул. Гросовцев, 2. Кроме того, без водоснабжения оставят садовое товарищество «Заимка» и деревню Минино, предупредили в пресс-службе управляющей компании «КрасКом».

На время отключения коммунальщики обещают организовать подвоз холодной воды в период с 13:30 до 15:30. Точное время и адреса остановки автоцистерн опубликованы на сайте водоканала, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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