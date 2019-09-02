Мост через реку в Красноярском крае рухнул под весом фуры

Красноярцев предупредили о перекрытии движения на 61 км дороги «Ново-Болтурино - Новая Недокура» в Кежемском районе. Этот участок закрыт для всех видов транспорта, рассказали 2 сентября в краевом управлении дорог.

Дорогу пришлось перекрыть из-за обрушения моста через реку Курейская.

«Деревянный мост грузоподъемностью 10 тонн обрушился в результате проезда перегруженной фуры, вес которой кратно превышал максимальную разрешенную нагрузку на переправе», — рассказали дорожники.

Большегрузам придется повременить с проездом по этому участку — в КрУДоре предупредили, что возможности объехать опасный участок у машин нет.

Фото: КрУДор