2 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мост через реку в Красноярском крае рухнул под весом фуры

Главная Общество
Красноярск
17:00 2 Сентября 2019
общество, красноярск, обрушение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцев предупредили о перекрытии движения на 61 км дороги «Ново-Болтурино - Новая Недокура» в Кежемском районе. Этот участок закрыт для всех видов транспорта, рассказали 2 сентября в краевом управлении дорог. 

Дорогу пришлось перекрыть из-за обрушения моста через реку Курейская. 

«Деревянный мост грузоподъемностью 10 тонн обрушился в результате проезда перегруженной фуры, вес которой кратно превышал максимальную разрешенную нагрузку на переправе», — рассказали дорожники. 

Большегрузам придется повременить с проездом по этому участку — в КрУДоре предупредили, что возможности объехать опасный участок у машин нет. 

Фото: КрУДор

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мэрия Красноярска потребовала переделать асфальт у «Платинум Арены»

Мэрия Красноярска потребовала переделать асфальт у «Платинум Арены»

2 Сентября 2019 г.
Чиновники обратились в суд
Новости Красноярска: В Красноярске скончался известный адвокат Роберт Дубинников

В Красноярске скончался известный адвокат Роберт Дубинников

2 Сентября 2019 г.
Он умер на 77-м году жизни
Новости Красноярска: Краевые чиновники и депутаты посетили праздничные линейки

Краевые чиновники и депутаты посетили праздничные линейки

2 Сентября 2019 г.
Поздравления от первых лиц города и края
Новости Красноярска: В Норильске пилота оштрафовали за посадку вертолета около многоэтажки

В Норильске пилота оштрафовали за посадку вертолета около многоэтажки

2 Сентября 2019 г.
Штраф составил две тысячи рублей
Новости Красноярска: Красноярцы смогут выбрать скверы и общественные пространства для благоустройства

Красноярцы смогут выбрать скверы и общественные пространства для благоустройства

2 Сентября 2019 г.
Стартовало голосование
Новости Красноярска: Красноярцев старше 50 приглашают поучаствовать в модных показах

Красноярцев старше 50 приглашают поучаствовать в модных показах

2 Сентября 2019 г.
Цель – включить людей старшего возраста в социальную и общественную жизнь
Новости компаний
30/08
Дальневосточный банк поздравляет с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
29/08
Сбербанк озвучил свои предложения по улучшению инвестиционного климата в Красноярском крае
28/08
Студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева получила медаль за высшее мастерство на WorldSkills Kazan 2019
28/08
Эксперты СФУ подготовят школьников к ЕГЭ
27/08
«Хит сезона»: красноярцам предлагают приобрести дом с участком по цене двухкомнатной квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Енисее во время тренировки утонул рекордсмен мира по ледяным заплывам

В Енисее во время тренировки утонул рекордсмен мира по ледяным заплывам

30 Августа 2019 г.
Красноярцы простятся с Николаем Петшаком
Новости Красноярска: Напуганные красноярскими пожарами медведи и волки мигрировали на Алтай

Напуганные красноярскими пожарами медведи и волки мигрировали на Алтай

31 Августа 2019 г.
Местные стали встречать хищников
Новости Красноярска: Силовики провели обыски в офисе у красноярских энергетиков

Силовики провели обыски в офисе у красноярских энергетиков

30 Августа 2019 г.
В МРСК «Сибири» прокомментировали ситуацию
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356