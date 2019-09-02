Мэрия Красноярска потребовала переделать асфальт у «Платинум Арены»

МКУ «Управление капитального строительства» пытается через суд обязать подрядчика за свой счет устранить недостатки дорожного покрытия у подъезда к «Платинум Арене». В конце августа исковое заявление к ООО «Стройтехникс» поступило в краевой арбитраж.

В пресс-службе высшей инстанции пояснили, что между МКУ «УКС» и компанией «Стройтехникс» был заключен контракт на строительство подъездного пути к ледовому дворцу в микрорайоне «Тихие Зори». Его стоимость составила 66,5 млн рублей.

«В ходе проверки качества выполненных подрядчиком работ заказчиком выявлено нарушение качества асфальтобетонного покрытия (несоответствие коэффициента уплотнения асфальтобетона)», — рассказали в суде.

Заказчик потребовал заменить верхний слой асфальта, но подрядчик отказался исполнять условия контракта. Тогда чиновники обратились в суд.

Отметим, что заявление пока не было принято к производству — на это у вышей инстанции есть пять дней.

Фото: krudor.ru