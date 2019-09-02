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Мэрия Красноярска потребовала переделать асфальт у «Платинум Арены»

Главная Общество
Красноярск
16:22 2 Сентября 2019
суд, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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МКУ «Управление капитального строительства» пытается через суд обязать подрядчика за свой счет устранить недостатки дорожного покрытия у подъезда к «Платинум Арене». В конце августа исковое заявление к ООО  «Стройтехникс» поступило в краевой арбитраж. 

В пресс-службе высшей инстанции пояснили, что между МКУ «УКС» и компанией «Стройтехникс» был заключен контракт на строительство подъездного пути к ледовому дворцу в микрорайоне «Тихие Зори». Его стоимость составила 66,5 млн рублей. 

«В ходе проверки качества выполненных подрядчиком работ заказчиком выявлено нарушение качества асфальтобетонного покрытия (несоответствие коэффициента уплотнения асфальтобетона)», — рассказали в суде. 

Заказчик потребовал заменить верхний слой асфальта, но подрядчик отказался исполнять условия контракта. Тогда чиновники обратились в суд. 

Отметим, что заявление пока не было принято к производству — на это у вышей инстанции есть пять дней. 

Фото: krudor.ru

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