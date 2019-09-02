В Красноярске скончался известный адвокат Роберт Дубинников

В Красноярске на 77-м году жизни скончался известный адвокат Роберт Дубинников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Прощание состоится в среду, 4 сентября, с 11:00 до 12:00 в зале по ул. Партизана Железняка, 1ж.

Роберт Дубинников родился 5 сентября 1942 года в поселке Пасечное Красноярского края. Судебную практику он начал в 1978 году, когда его избрали судьей Каратузского района. В 1984 году стал адвокатом. Специфика его работы была связана с разносторонними вопросами: гражданско-правовыми, договорными, административными и семейными делами. Роберт Дубинников был награжден золотой медалью Ф.Н. Плевако.

За свою практику адвокату приходилось защищать известных политиков и общественных деятелей. В число его клиентов входили бывший глава КрАЗа и депутат Заксобрания Анатолий Быков, главврач психоневрологического диспансера №1 Михаил Соколов и другие.

Фото: baranova.net