Краевые чиновники и депутаты посетили праздничные линейки

Краевые чиновники и депутаты посетили торжественные линейки — они поздравили школьников с началом учебного года. В первый класс 2 сентября впервые пошли 38,8 тыс. детей по всему региону.

Так, губернатор Красноярского края Александр Усс побывал в новой школе №155 в микрорайоне Покровском. Он осмотрел новое учебное заведение, после чего поздравил детей с Днем знаний.

«Эта школа – особенная. Она получила имя нашего земляка – Дмитрия Дмитриевича Мартынова. Он прожил насыщенную жизнь, которая может служить примером для любого из нас. Теперь «мартыновцы» – это вы, ученики 155-й школы. Будьте достойными этого гордого звания. Я желаю вам в новом учебном году успехов. Не бойтесь трудностей, верьте в себя, и у вас все получится», – сказал глава региона.

В этой же школе побывала депутат красноярского Горсовета Елена Южакова:

«Сегодня в Покровском открылась новая школа. И это первая в Красноярске школа, которая еще до открытия стала именной. Ей присвоено имя Дмитрия Мартынова. Такое решение на сессии принял горсовет в июне. А сегодня во время линейки на территории школы был открыт памятник Дмитрию Мартынову, созданный на пожертвования жителей и предприятий района», — сказала Южакова.

Глава Красноярска Сергей Еремин побывал на линейке в гимназии №2 на Марковского. Мэр сегодня проводил в первый класс своих дочерей-двойняшек Таисию и Василису.

«Не все из нас помнят свое самое первое «Первое сентября», но каждый из нас помнит свою школу и учителей. Не зря говорят: «Школьные годы проходят быстро, но остаются в наших воспоминаниях навсегда». Даже спустя много лет мы с трепетом переступаем порог школы, где учились сами или куда приводим своих детей. Желаем школьникам и студентам плодотворного и успешного учебного года! Отличных оценок в дневниках и новых достижений в вашу личную копилку. Первоклассникам – успешного старта школьной жизни», — сказал Еремин.

На линейке школы №18 школьников поздравил депутат Горсовета Роман Крастелев:

«Поздравляю с началом учебного года, а причастных с новой жизнью! Надеюсь, что к моменту окончания школы нынешними первоклассниками ЕГЭ будет отменен», — написал народный избранник на своей странице в социальных сетях.

Заместитель председателя краевого Заксобрания Сергей Зяблов принял участие в линейке, которая прошла в средней школе №14 села Кордово Курагинского района. Здесь обучаются около 200 детей.

Еще один народный избранник Петр Гаврилов поздравил школьников села Нахвальское с началом учебного года. Это самая маленькая школа в районе. В этом году в первый класс здесь пошли 13 детей.

«В первый день учебного года я всегда приезжаю в эту гостеприимную школу. Для меня важно видеть, как растут ребята, и участвовать в торжественной линейке. Здесь работают отличные педагоги, настоящие патриоты и профессионалы, которые передают детям свою любовь к родному селу. Хочу пожелать ученикам новых знаний и открытий, педагогам и родителям — терпения и больше поводов гордиться подрастающим поколением. Со своей стороны всегда стараюсь помочь руководству школы сделать учебный процесс более эффективным и поддержать коллектив во всех добрых начинаниях», — сказал Гаврилов.

Депутат краевого парламента Егор Бондаренко приехал на линейку в деревню Татарская Сухобузимского района. Он подарил первоклассникам ранцы с набором канцелярских принадлежностей, а школе — герб региона и литературу об истории края.