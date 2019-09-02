В Норильске пилота оштрафовали за посадку вертолета около многоэтажки

В Норильске пилота вертолета Robinson R66 оштрафовали за посадку воздушного судна вблизи жилого дома по ул. Первомайская. Сумма штрафа составила две тысячи рублей, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Вопреки требованиям закона пилот воздушного судна произвел в населенном пункте посадку в отсутствие разрешения соответствующего органа местного самоуправления», — рассказали в ведомстве.

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлена посадка вертолета. Причины, по которым он сел в черте города, не уточняются.

Отметим, что собственником воздушного судна является ООО «Логистик Транс Сервис» — генеральному директору внесли представление об устранении нарушений закона.

Видео: vk.com/norilsk_news