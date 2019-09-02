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В Красноярске работодатели получают выплаты, содействуя профессиональной реализации отдельных категорий граждан

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Красноярск
13:34 2 Сентября 2019
предприятие, сотрудники, работа, рабочие, поддержка
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Найти работу, которая будет отвечать всем требованиям соискателя, не всегда легко. Иногда поиск работы или построение карьеры на занимаемой должности осложняется рядом объективных факторов. Чтобы сделать процесс трудоустройства для различных групп горожан более комфортным, центр занятости предлагает работодателям эффективные формы сотрудничества. Одной из таких является стажировка инвалидов: на постоянное место трудоустраивают гражданина, в первые три месяца его работы центр занятости компенсирует предприятию или организации 50 процентов минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.

Субсидии уже получили несколько работодателей, в том числе АО «Строймеханизация», ООО «КрасТЭМ», ООО «Импульс Строй», ООО УК «УправДом», они трудоустроили горожан на вакансии продавца-кассира, юриста, слесаря.

Насколько это актуально для работодателей, рассказали в Красноярском хоккейном клубе «Сокол», здесь на постоянную работу приняты два массажиста и один дизайнер:

«Мы ответственно подходим к формированию штата работников клуба, трудоустройство граждан с инвалидностью – наша обязанность как работодателя. По новым правилам у нас должны быть три вакансии для трудоустройства инвалидов (квота рассчитывается от списочной численности организации). Причем новые сотрудники – профессионалы своего дела и приносят реальную пользу хоккейному клубу. Если есть возможность получить помощь от государства в виде субсидии, почему бы ею не воспользоваться? Это дополнительная мотивация».

В Красноярске работодатели получают выплаты, содействуя профессиональной реализации отдельных категорий граждан

Финансовую поддержку могут получить также работодатели, организовавшие профессиональное обучение сотрудников предпенсионного возраста. Мероприятие реализуется в рамках проекта «Старшее поколение» Национального проекта «Демография», стартовавшего в текущем году имеет цель развивать профессиональный потенциал горожан старшего возраста.

Максимальный объем компенсации на подготовку одного сотрудника – 68,5 тыс. рублей. Обучение может проходить по любой форме в образовательной организации или собственном структурном образовательном подразделении, имеющем соответствующую лицензию.

Опытом работы по новому для города направлению поделился директор охранной фирмы «Тамерлан» Александр Кириллов: «Сегодня в штате ООО Охранная фирма «Тамерлан» заняты около 100 человек, 19 из них – работники, чей возраст является предпенсионным, – уже завершили профессиональное обучение. Горожане обучались в течение одного месяца профессии «охранник 6 разряда», для них это возможность перейти на более высокооплачиваемую вакансию, увеличивает возможность карьерного роста и повышает конкурентоспособность сотрудника на рынке труда, так как новая профессия позволит им работать на объектах, предполагающих вооруженную охрану. Обучение проходило в нашем собственном учебном центре, в рамках договора центр занятости уже возместил нам затраты по переобучению сотрудников».

В центре занятости отмечают, что начатые в текущем году программы уже показали свою эффективность, в 2020 году указанные формы поддержки для работодателей сохранятся.

Получить подробную информацию о формах финансовой поддержки работодателей можно получить в центре занятости по телефонам 201-49-08, 265-78-19.

Фото предоставлено пресс-службой Хоккейного клуба "Сокол".

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