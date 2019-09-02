Красноярцы смогут выбрать скверы и общественные пространства для благоустройства

Красноярцам предлагают выбрать скверы и общественные пространства, которые благоустроят в 2020-2021 годах. Голосование стартовало 2 сентября. Отдать свой голос за тот или иной объект горожане смогут до 12 числа, сообщили в администрации.

«Голосование в электронной форме доступно на сайте 24благоустройство.рф и официальном сайте администрации города admkrsk.ru​. Каждому красноярцу нужно обязательно оставить персональные данные и заполнить согласие на их обработку. Это необходимо для исключения накрутки голосов и фальсификации результатов», — рассказали в мэрии.

Выбор можно сделать и в очной форме — для этого необходимо заполнить бюллетени и сбросить их в урны. Пункты открыты в каждом районе, всего их 110.

«Ближайший пункт для голосования можно найти, изучив соответствующий список на сайте проекта. При очном голосовании необходимо предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в урну», — пояснили в администрации.

После подсчета голосов специальная комиссия утвердит план благоустройства на ближайшие два года.

Напомним, скверы и общественные пространства для реконструкции выбирают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году в работе 106 дворов, 13 скверов и правобережная набережная.