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Красноярцы смогут выбрать скверы и общественные пространства для благоустройства

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Красноярск
12:45 2 Сентября 2019
красноярск, общество, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярцам предлагают выбрать скверы и общественные пространства, которые благоустроят в 2020-2021 годах. Голосование стартовало 2 сентября. Отдать свой голос за тот или иной объект горожане смогут до 12 числа, сообщили в администрации. 

«Голосование в электронной форме доступно на сайте 24благоустройство.рф и официальном сайте администрации города admkrsk.ru​.  Каждому красноярцу нужно обязательно оставить персональные данные и заполнить согласие на их обработку. Это необходимо для исключения накрутки голосов и фальсификации результатов», — рассказали в мэрии. 

Выбор можно сделать и в очной форме — для этого необходимо заполнить бюллетени и сбросить их в урны. Пункты открыты в каждом районе, всего их 110. 

«Ближайший пункт для голосования можно найти, изучив соответствующий список на сайте проекта. При очном голосовании необходимо предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в урну», — пояснили в администрации. 

После подсчета голосов специальная комиссия утвердит план благоустройства на ближайшие два года. 

Напомним, скверы и общественные пространства для реконструкции выбирают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году в работе 106 дворов, 13 скверов и правобережная набережная.

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