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Красноярцев старше 50 приглашают поучаствовать в модных показах

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Красноярск
12:00 2 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске ищут возрастных участников проекта «Подиум зрелой красоты». Это всероссийское движение, к которому в этом году присоединился и краевой центр. Красноярцев в возрастной категории 50+, которые хотят сделать свою жизнь более насыщенной и интересной, призывают направить мотивационное письмо на электронный адрес: kachanova_ov@guszn.admkrsk.ru.

На первом этапе проекта эксперты через собеседование сформирует команду участников. В рамках второго этапа конкурсанты будут проходить тренинги по направлениям: «Искусство быть собой», «Актерский тренинг», «История моды и костюма», «Имидж и стиль» и «Красота и здоровый образ жизни», а в финале – выступят на показе в МВДЦ «Сибирь».

«Жизненный опыт украшает людей элегантного возраста, подчеркивая их индивидуальность. Это как раз то, чего не хватает молодым людям. «Подиум зрелой красоты» поможет стать более открытыми, яркими, раскрыть в себе новые и самые неожиданные способности. Объединение творческих людей с активной жизненной позицией даст мощный толчок к самореализации и возможность почувствовать себя полезным для общества. Для кого-то участие исполнит давние заветные желания», – отметила российский дизайнер, модельер, партнер проекта Татьяна Матяш.

Добавим, что цель проекта «Подиум зрелой красоты» – включить людей старшего возраста в социальную и общественную жизнь, а также создать в Красноярске условия для их самореализации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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