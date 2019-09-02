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Красноярский Биг-Бен в праздники будет транслировать музыкальные композиции

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Красноярск
11:00 2 Сентября 2019
красноярск, общество, часы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Главные часы Красноярска в праздничные дни будут транслировать музыкальные композиции. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Еремин.

Глава города утвердил поводы, по которым помимо традиционного музыкального джингла, Биг-Бен будет играть тематические мелодии.

В новогодние каникулы с 24 декабря по 13 января часы будут звучать ежедневно. Также послушать музыкальные композиции горожане смогут в День студента 25 января, в День защитника отечества 23 февраля, в День открытия Универсиады 2 марта, в международный женский день 8 марта, в День воссоединения Крыма с Россией 18 марта, в День космонавтики 12 апреля, в праздник весны и труда 1 мая, в День Победы с 4 по 9 мая, в День защиты детей 1 июня, во время Дня города и в День России 12 июня, в День отца – третье воскресенья июня, в День молодежи 27 июня, в День семьи, любви и верности 8 июля, в День физкультурника – вторая суббота августа, в День российского флага 22 августа, в День знаний 1 сентября, в День учителя 5 октября, в День народного единства 4 ноября, в День согласия и примирения 7 ноября, в День матери – последнее воскресенье ноября и в День конституции 12 декабря

Мелодии будут звучать в течение одной минуты в 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00. 

Напомним, что в конце августа главные часы Красноярска дважды останавливали для проведения профилактических работ.

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