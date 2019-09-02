В этом году в школы Красноярска впервые пошли 14 тысяч первоклассников — это на 6 тысяч человек больше, чем в 2018-м. В краевом центре открылись новые учебные учреждения — школы на 1280 человек в микрорайонах «Нанжуль-Солнечный» и «Покровский».

Напомним, в школах Красноярска сформированы профильные классы: научные, ветеринарные, архитектурные, железнодорожные, музыкальные, юридические, спортивные и т.д.

Линейки в этом году проходят второго сентября. Как школы принимают учеников, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.