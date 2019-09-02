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В школы Красноярска впервые пошли 14 тысяч первоклассников

Главная Общество
Красноярск
10:46 2 Сентября 2019
праздник, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В этом году в школы Красноярска впервые пошли 14 тысяч первоклассников — это на 6 тысяч человек больше, чем в 2018-м. В краевом центре открылись новые учебные учреждения  — школы на 1280 человек в микрорайонах «Нанжуль-Солнечный» и «Покровский».

Напомним, в школах Красноярска сформированы профильные классы: научные, ветеринарные, архитектурные, железнодорожные, музыкальные, юридические, спортивные и т.д. 

Линейки в этом году проходят второго сентября. Как школы принимают учеников, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru. 

 

 

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