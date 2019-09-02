В этом году в школы Красноярска впервые пошли 14 тысяч первоклассников — это на 6 тысяч человек больше, чем в 2018-м. В краевом центре открылись новые учебные учреждения — школы на 1280 человек в микрорайонах «Нанжуль-Солнечный» и «Покровский».
Напомним, в школах Красноярска сформированы профильные классы: научные, ветеринарные, архитектурные, железнодорожные, музыкальные, юридические, спортивные и т.д.
Линейки в этом году проходят второго сентября. Как школы принимают учеников, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.
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В добрый путь ❤️. . . Первый раз, в первый класс 🙌🏼 Сыночек вырос😭 как же пролетело время😳 школьная пора, новый этап в жизни😃 . . Мальчик наш, учись хорошо 👌🏽 люблю тебя безумно ❤️❤️❤️. . . #шуола#первыйкласс#1Д#школа85красноярск #красноярск#1сентября#сын#сыночек#сынок#❤️