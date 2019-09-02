Начало сентября в Красноярске будет прохладным и дождливым

В Красноярске похолодает к середине недели. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 2 сентября, в городе ожидается туман, днем переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +18…+20°С.Скорость ветра не превысит 2-7 м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Днем в южных районах Красноярского края местами грозы, в центральных и южных районах ожидаются местами туманы, на северо-востоке центральных районов Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», — предупредили в синоптики.

В ночь на вторник, 3 сентября, температура опустится до +9°С, в светлое время суток будет около +19°С, облачно, дождь.

В среду, 4 сентября, ночью похолодает до +8°С, днем до +17°С, осадки сохранятся.

В четверг, 5 сентября ночью температура опустится до +7°С, днем будет около +16°С, дождь. По предварительным данным Гидрометцентра, такая погода сохранится до конца недели.