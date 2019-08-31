1 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске выбрали разработчика проекта метро

Главная Общество
Красноярск
11:00 31 Августа 2019
красноярск, общество, метро
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске подвели итоги аукциона по выбору компании, которая займется разработкой проекта метро в краевом центре. На эти цели из федерального и краевого бюджета выделено 955 млн рублей. 

Напомним, конкурс на разработку проекта был объявлен летом текущего года. На аукцион заявилась одна компания — «Красноярск ТИСИЗ». Разработчики предложили исполнить условия контракта за 954 млн рублей. В итоге компанию признали победителем. 

Позже московская фирма «Мост» обратилась в УФАС с жалобой — еще 30 августа на сайте госзакупок значилось, что аукцион приостановлен. Однако антимонопольщики не потребовали аннулировать торги или изменить сроки проведения конкурса. В итоге победителем признали компанию «Красноярск ТИСИЗ». 

Отметим, первые шесть станций метрополитена в Красноярске обещают построить к 2024 году. Это пункты Бугач, Высотная, Копылова, Вокзальная, Театральная площадь и Площадь Мира. Ранее региональные власти сообщали, что красноярское метро может стать беспилотным. Всего, согласно концепции, в краевом центре построят девять станций «подземки» протяженностью 12,6 км. Линия метро будет связана с трамвайной сетью и городской электричкой. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске начали ликвидировать несанкционированные свалки

В Красноярске начали ликвидировать несанкционированные свалки

31 Августа 2019 г.
Региональный оператор готов очистить левый берег города и четыре муниципальных района от незаконного мусора
Новости Красноярска: Напуганные красноярскими пожарами медведи и волки мигрировали на Алтай

Напуганные красноярскими пожарами медведи и волки мигрировали на Алтай

31 Августа 2019 г.
Местные стали встречать хищников
Новости Красноярска: Силовики провели обыски в офисе у красноярских энергетиков

Силовики провели обыски в офисе у красноярских энергетиков

30 Августа 2019 г.
В МРСК «Сибири» прокомментировали ситуацию
Новости Красноярска: На кладбище Бадалык организуют пункт проката инвентаря

На кладбище Бадалык организуют пункт проката инвентаря

30 Августа 2019 г.
Красноярцев просят приносить грабли и ведра
Новости Красноярска: В Красноярске пройдет региональный этап Национального лесного форума

В Красноярске пройдет региональный этап Национального лесного форума

30 Августа 2019 г.
Мероприятия состоится 2 и 3 сентября
Новости Красноярска: Железногорские атомщики замкнули ядерный топливный цикл

Железногорские атомщики замкнули ядерный топливный цикл

30 Августа 2019 г.
ГХК отправил на Белоярскую атомную станцию первую серийную партию МОКС-топлива
Новости компаний
30/08
Дальневосточный банк поздравляет с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
29/08
Сбербанк озвучил свои предложения по улучшению инвестиционного климата в Красноярском крае
28/08
Студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева получила медаль за высшее мастерство на WorldSkills Kazan 2019
28/08
Эксперты СФУ подготовят школьников к ЕГЭ
27/08
«Хит сезона»: красноярцам предлагают приобрести дом с участком по цене двухкомнатной квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярка стала одной из самых красивых девушек мира

Красноярка стала одной из самых красивых девушек мира

28 Августа 2019 г.
Кристина Шенкнехт участвовала в конкурсе «Мировая королева красоты»
Новости Красноярска: На выходных в Красноярск придет похолодание

На выходных в Красноярск придет похолодание

30 Августа 2019 г.
Будет пасмурно
Новости Красноярска: В Николаевке на три дня ограничено движение транспорта

В Николаевке на три дня ограничено движение транспорта

27 Августа 2019 г.
Перекрытия запланированы с 27 по 29 августа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356