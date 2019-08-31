В Красноярске выбрали разработчика проекта метро

В Красноярске подвели итоги аукциона по выбору компании, которая займется разработкой проекта метро в краевом центре. На эти цели из федерального и краевого бюджета выделено 955 млн рублей.

Напомним, конкурс на разработку проекта был объявлен летом текущего года. На аукцион заявилась одна компания — «Красноярск ТИСИЗ». Разработчики предложили исполнить условия контракта за 954 млн рублей. В итоге компанию признали победителем.

Позже московская фирма «Мост» обратилась в УФАС с жалобой — еще 30 августа на сайте госзакупок значилось, что аукцион приостановлен. Однако антимонопольщики не потребовали аннулировать торги или изменить сроки проведения конкурса. В итоге победителем признали компанию «Красноярск ТИСИЗ».

Отметим, первые шесть станций метрополитена в Красноярске обещают построить к 2024 году. Это пункты Бугач, Высотная, Копылова, Вокзальная, Театральная площадь и Площадь Мира. Ранее региональные власти сообщали, что красноярское метро может стать беспилотным. Всего, согласно концепции, в краевом центре построят девять станций «подземки» протяженностью 12,6 км. Линия метро будет связана с трамвайной сетью и городской электричкой.