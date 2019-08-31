В Красноярске начали ликвидировать несанкционированные свалки

«Красноярская рециклинговая компания» (КРК) ликвидировала крупную свалку возле одного из долгостроев в Октябрьском районе Красноярска. Объем мусора специалисты оценили в 60 кубических метров.

Напомним, с 1 января 2019 уборка незаконных накоплений ТКО входит в зону ответственности регионального оператора. КРК обслуживает левобережные районы краевой столицы, а также Емельяновский, Сухобузимский, Большемуртинский районы и Кедровый.

Первая свалка, за которую взялась КРК, находится на территории участка по адресу ул. Сады. 8 А, превратившегося за долгие годы в пустырь.

Процедура ликвидации такова: сначала левобережный оператор актирует найденные незаконные скопления ТКО, затем направляет уведомление собственнику. Если в течение 30 дней никакой реакции нет, региональный оператор убирает все сам, но счет за проведенные работы выставит собственнику земельного участка.

Ровно так и получилось с данной несанкционированной свалкой – на предписания собственник не отреагировал. К слову, это первый случай из тех актов, которые подошли по срокам, когда региональный оператор своими силами приступил к ликвидации.

«Всего ходе выездов специалистами службы экологического мониторинга нашей компании составлено 133 акта о несанкционированных свалках твердых коммунальных отходов. Из них на территории левобережья Красноярска мы нашли 80 таких незаконных объектов, это около 60% от всего объема свалок, – рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – В Сухобузимском районе – семь, в Большемуртинском – четыре, в Емельяновском – 42. Ориентировочный объем твердых коммунальных отходов на указанных свалках превышает 16 тыс. кубических метров. Собственниками земельных участков, получившими уведомления от КРК, самостоятельно ликвидировано 36 несанкционированных свалок объемом мусора в 946 куб. метров. Исходя из этих цифр, можно представить, какой массив работ еще нам предстоит».

При этом по закону региональный оператор обязан ликвидировать только несанкционированные свалки с твердыми коммунальными отходами. Места, на которых нелегально сваливают строительный, промышленный и другие виды мусора, не относятся к их зоне ответственности. По таким свалкам меры должны приниматься в соответствии с земельным, природоохранным и санитарным законодательством, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами, например, правилами благоустройства муниципальных образований.

Фото: КРК