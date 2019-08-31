1 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске начали ликвидировать несанкционированные свалки

Главная Общество
Красноярск
10:36 31 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Красноярская рециклинговая компания» (КРК) ликвидировала крупную свалку возле одного из долгостроев в Октябрьском районе Красноярска. Объем мусора специалисты оценили в 60 кубических метров.

Напомним, с 1 января 2019 уборка незаконных накоплений ТКО входит в зону ответственности регионального оператора. КРК обслуживает левобережные районы краевой столицы, а также Емельяновский, Сухобузимский, Большемуртинский районы и Кедровый.

Первая свалка, за которую взялась КРК, находится на территории участка по адресу ул. Сады. 8 А, превратившегося за долгие годы в пустырь.

Процедура ликвидации такова: сначала левобережный оператор актирует найденные незаконные скопления ТКО, затем направляет уведомление собственнику. Если в течение 30 дней никакой реакции нет, региональный оператор убирает все сам, но счет за проведенные работы выставит собственнику земельного участка.

Ровно так и получилось с данной несанкционированной свалкой – на предписания собственник не отреагировал.  К слову, это первый случай из тех актов, которые подошли по срокам, когда региональный оператор своими силами приступил к ликвидации.

«Всего ходе выездов специалистами службы экологического мониторинга нашей компании составлено 133 акта о несанкционированных свалках твердых коммунальных отходов. Из них на территории левобережья Красноярска мы нашли 80 таких незаконных объектов, это около 60% от всего объема свалок, – рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. –  В Сухобузимском районе – семь, в Большемуртинском – четыре, в Емельяновском – 42. Ориентировочный объем твердых коммунальных отходов на указанных свалках превышает 16 тыс. кубических метров. Собственниками земельных участков, получившими уведомления от КРК, самостоятельно ликвидировано 36 несанкционированных свалок объемом мусора в 946 куб. метров. Исходя из этих цифр, можно представить, какой массив работ еще нам предстоит».

При этом по закону региональный оператор обязан ликвидировать только несанкционированные свалки с твердыми коммунальными отходами. Места, на которых нелегально сваливают строительный, промышленный и другие виды мусора, не относятся к их зоне ответственности. По таким свалкам меры должны приниматься в соответствии с земельным, природоохранным и санитарным законодательством, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами, например, правилами благоустройства муниципальных образований.

Фото: КРК

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске выбрали разработчика проекта метро

В Красноярске выбрали разработчика проекта метро

31 Августа 2019 г.
Выиграла компания «Красноярск ТИСИЗ»
Новости Красноярска: Напуганные красноярскими пожарами медведи и волки мигрировали на Алтай

Напуганные красноярскими пожарами медведи и волки мигрировали на Алтай

31 Августа 2019 г.
Местные стали встречать хищников
Новости Красноярска: Силовики провели обыски в офисе у красноярских энергетиков

Силовики провели обыски в офисе у красноярских энергетиков

30 Августа 2019 г.
В МРСК «Сибири» прокомментировали ситуацию
Новости Красноярска: На кладбище Бадалык организуют пункт проката инвентаря

На кладбище Бадалык организуют пункт проката инвентаря

30 Августа 2019 г.
Красноярцев просят приносить грабли и ведра
Новости Красноярска: В Красноярске пройдет региональный этап Национального лесного форума

В Красноярске пройдет региональный этап Национального лесного форума

30 Августа 2019 г.
Мероприятия состоится 2 и 3 сентября
Новости Красноярска: Железногорские атомщики замкнули ядерный топливный цикл

Железногорские атомщики замкнули ядерный топливный цикл

30 Августа 2019 г.
ГХК отправил на Белоярскую атомную станцию первую серийную партию МОКС-топлива
Новости компаний
30/08
Дальневосточный банк поздравляет с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
29/08
Сбербанк озвучил свои предложения по улучшению инвестиционного климата в Красноярском крае
28/08
Студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева получила медаль за высшее мастерство на WorldSkills Kazan 2019
28/08
Эксперты СФУ подготовят школьников к ЕГЭ
27/08
«Хит сезона»: красноярцам предлагают приобрести дом с участком по цене двухкомнатной квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 16-летняя школьница из Красноярска умерла в больнице Турции

16-летняя школьница из Красноярска умерла в больнице Турции

29 Августа 2019 г.
У девушки диагностировали «острый аппендицит»
Новости Красноярска: В Красноярске водитель фуры за бесценок продает подтаявшее мороженое

В Красноярске водитель фуры за бесценок продает подтаявшее мороженое

27 Августа 2019 г.
В большегрузе сломался рефрижератор
Новости Красноярска: В Николаевке готовят к сносу более 200 частных домов

В Николаевке готовят к сносу более 200 частных домов

28 Августа 2019 г.
Распоряжение опубликовано на сайте мэрии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356