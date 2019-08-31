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Напуганные красноярскими пожарами медведи и волки мигрировали на Алтай

Главная Общество
Красноярск
09:48 31 Августа 2019
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Из лесов Красноярского края мигрируют животные, напуганные пожарами. Лисы, медведи, волки, рыси и кабаны в поисках нового места обитания перебрались в Алтайский края. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии. 

«В связи с большой  площадью пожаров в Красноярском крае идет миграция диких животных. Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Бобровскому лесничеству предупреждает жителей Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов об учащении случаев встреч человека с медведем», — говорится в сообщении. 

Так, в начале августа следы медведя заметили в 20 км от села Нижняя Петровка. Участковый увидел хищника, купающегося в луже недалеко от населенного пункта. 

Также местные жители встречали диких кабанов — от 4 до 6 особей. 

«Случаев нападения диких животных на людей пока не зафиксировано», — пояснили в министерстве. 

Людей просят воздержаться от прогулок в лесных массивах. 

Фото: altaipriroda.ru

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