На кладбище Бадалык организуют пункт проката инвентаря

Городские власти намерены создать пункт бесплатного проката инвентаря на кладбище Бадалык в Красноярске. Горожан просят внести свой вклад в эту акцию. На погост можно приносить грабли, ведра, метлы и прочее. Требование, чтобы инвентарь был новым, власти не выдвигают. Когда пункт проката откроется, каждый сможет взять все необходимое для уборки, а потом вернуть на место.

«Инвентарь не обязательно должен быть новым, но обязательно должен быть в рабочем состоянии. К сотрудничеству приглашаются и коммерческие организации – хозяйственные и продовольственные магазины и другие предприятия», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Инструменты просят привозить к центральному входу кладбища «Бадалык». Если на самом большом погосте Красноярска акция пройдет успешно, ее распространят и на другие кладбища.