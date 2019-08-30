В Красноярске пройдет региональный этап Национального лесного форума

Красноярск примет очередной региональный этап Национального лесного форума. Он состоится в краевом центре 2 и 3 сентября, сообщает Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Эксперты обсудят перспективы развития лесной отрасли России и основные проблемы, в том числе требующие изменений законодательства, с которыми сталкиваются лесопользователи.

«В числе основных обсуждаемых тем и вопросов также реализация проекта «Сохранение лесов», развитие добровольческого движения, системы ООПТ, меры по противодействию незаконному использованию лесов, борьба с лесными пожарами и вредителями, внедрение современных технологий», — добавили в правительстве.

Красноярск станет площадкой для проведения шестого этапа форума. Ранее эксперты лесной отрасли проводили заседания в Тамбове, Тюмени, Перми, Якутске и Сыктывкаре.

В рамках форума запланировано проведение дискуссионных площадок на

территории заповедника «Столбы» и в СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева. Также участники намерены посетить лесной питомник Большемуртинского лесничества и Инновационный центр Дивногорского техникума лесных технологий.

Фото: vk.com/lesnoyforum