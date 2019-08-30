Силовики провели обыски в офисе у красноярских энергетиков

В красноярском офисе компании «МРСК Сибири» по ул. Бограда сегодня, 30 августа, прошли обыски. Информацию об этом подтвердили сами энергетики.

Проверка документов связана со сделкой между компанией и администрацией Омска. В конце 2015 года АО «Омскэлектро» задолжало «МРСК Сибири» около 1,3 млрд рублей за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

«По инициативе администрации Омска было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» — ПС «Фрунзенская» в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год. «МРСК Сибири» согласилась», — рассказали в компании.

Отмечается, что соглашение было реализовано. Сейчас правоохранительные органы проверяют все документы по проведенной сделке. Энергетики, при этом, оказывают им содействие.